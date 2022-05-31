Ученые назвали пять самых больших динозавров, когда-либо существовавших на Земле 31.05.2022, 14:21

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Размеры некоторых из них поистине поражают.

С точки зрения массы, самым крупным млекопитающим Земли является синий кит (Balaenoptera musculus). При весе около 136 тонн и длине более 30 метров это также самое большое животное, которое когда-либо существовало на нашей планете. Но условия среды в океане и на суше разные. Как насчет самого большого наземного животного? Сегодня титул принадлежит слону, однако десятки миллионов лет назад на этом поприще лучше всего преуспели динозавры, пишет «Популярная механика».

Самые большие динозавры в истории

Дредноутус (Dreadnoughtus schrani)

Одним из крупнейших титанозавров, возможно, самым крупным по некоторым источникам, был Дредноутус, получивший свое имя в честь крупнейшего класса кораблей начала XX века. Он имел общую длину примерно 26 метров и предполагаемую массу в 59 тонн. Дредноут известен из горных отложений южной Патагонии, Аргентина, которые датируются примерно 77 миллионами лет назад. Его род содержит единственный вид D. schrani.

Патаготитан (Patagotitan mayorum)

Patagotitan mayorum, возможно, был крупнейшим в мире наземным животным всех времен, основываясь на оценках его размера, исходя из окаменелых костей, приписываемых этому виду. Коллекция включала бедренную кость размером 2,4 метра. Из-за своих огромных размеров Патаготитан был просто известен как титанозавр между его первоначальным открытием в 2014 году и официальным наименованием в августе 2017 года. Считается, что он весил около 70 тонн и имел длину 37,2 метра, но некоторые исследователи считают, что это завышенные оценки. Вид жил от 100 до 95 миллионов лет назад.

Аргентинозавр (Argentinosaurus)

Аргентинозавр известен науке с 1993 года. Доказательства его существования были впервые обнаружены в 1987 году, когда окаменелость размером с взрослого человека была найдена на ранчо в Аргентине. Владелец ранчо думал, что ископаемый образец был большим куском окаменелого дерева, и только в 1993 году он был реклассифицирован как позвонок, принадлежащий новому виду зауроподов. Хотя нет полных скелетов аргентинозавра, по позвонку ученые смогли сделать оценки его длины. Оказалось, что она находится в диапазоне от 37 до 40 метров. Вес динозавра при этом мог составлять от 90 до 100 тонн. По этим меркам аргентинозавр был самым крупным динозавром, а также самым крупным наземным животным, из когда-либо живших на планете.

Паралититан (Paralititan)

Paralititan stromeri был впервые описан в 2001 году после того, как в ходе более ранних раскопок на участке примерно в 300 км к юго-западу от Каира, Египет, была найдена массивная бедренная кость длиной 1,69 метра и коллекция лопаток, костей передней ноги, зубов и позвонков. Открытие бедренной кости такого размера позволило многим палеонтологам утверждать, что паралититан соперничал с аргентинозавром по размеру. Оценки длины и веса титанозавра варьируются: длина могла составлять от 25 до 30,5 метров, а вес от 60 до 75 тонн. Паралититаны бороздили мангровые болота середины мелового периода около 94 миллионов лет назад.

Сальтазавр (Saltasaurus)

Saltasaurus - титанозавр, названный в честь города Сальта на севере Аргентины, где он был обнаружен. Вид был впервые описан в 1980 году. Он считается маленьким по сравнению с другими видами титанозавров — его размер составлял всего от 12,2 до 12,8 метров в длину, а вес — чуть менее 7 тонн. В то время как несколько других титанозавров полагались на свои огромные размеры, чтобы обезопасить себя от хищников, анализ коллекции неполных ископаемых скелетов сальтозавра предполагает, что вид использовал другую оборонительную стратегию. Тело титанозавра было покрыто остеодермами — фактически, костной броней, — что не давало хищникам прогрызть их плоть.

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