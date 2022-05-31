Власти скрывают причину массового сбоя в работе банковских карточек в Беларуси 8 31.05.2022, 14:19

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В Банковском процессинговом центре дали невнятный комментарий.

Банковский процессинговый центр 31 мая сообщил, что устранил проблемы, из-за которых у многих белорусов не работали платежные карточки.

«31.05.2022 произошел технический сбой, связанный с частичной неработоспособностью программно-технического комплекса. С 11 часов 5 минут текущего дня все проблемы устранены и все работает в штатном режиме», — рассказали в пресс-службе.

Причину сбоя специалисты назвать отказались.

«Могу привести вам аналогию. Иногда ваш компьютер может зависать. Вы его перезагружаете. Но можете ли вы назвать причину, почему это произошло? Не всегда. Аналогично и здесь», — так объяснил проблему представитель БПЦ госагентству «Минск-Новости».

Он добавил: «Мы плановые работы проводим регулярно, обычно это происходит в ночное время. Об этом мы всегда заранее предупреждаем, но иногда сбои по независящим от нас причинам, например скачок электричества, случаются. Как сегодня».

В «Минском метрополитене» так же сообщили, что белорусы снова могут оплачивать проезд банковскими карточками как в кассах, так и с помощью валидаторов на турникетах.

Где не работали карточки?

По информации БПЦ, банковские платежные карточки не работали в метро, такси, на железной дороге и «Белпочте».

Белорусы также сообщали о проблемах со снятием денег и оплатой в других местах. На сбои жаловались клиенты самых разных банков: Беларусбанка, Сбербанка, Альфа Банка, МТБ, Белинвестбанка, Приорбанка и др.

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