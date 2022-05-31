Шольц: Германия создаст самую большую армию в Европе среди стран НАТО 14 31.05.2022, 14:27

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Олаф Шольц

Правительство инвестирует в Бундесвер 100 миллиардов евро.

У Германии скоро будет самая большая армия среди европейских стран-членов НАТО. Об этом сказал канцлер Олаф Шольц в интервью трем немецким газетам Neue Berliner, Stuttgarter Zeitung и Stuttgarter Nachrichten. Цитаты из интервью опубликовал журнал Der Spiegel.

Германия инвестирует 100 млрд евро в Бундесвер. Канцлер уверен, что это – инвестиции в безопасность Европы.

"У Германии скоро будет самая большая регулярная армия в Европе в рамках НАТО Это значительно усилит безопасность Германии и ее союзников", — сказал Шольц.

Военный эксперт общества внешней политики Германии (DGAP) Кристиан Меллинг сомневается, что планируемого денежного фонда хватит для финансирования важных проектов вооружений Бундесвера.

"Неопределенность в том, что 100 млрд евро установили на основе цен прошлого года. Был составлен список основных проектов, которые Германия должна реализовать, чтобы достичь цели НАТО по расходованию 2% объема производства на оборону — сейчас это около 70 миллиардов евро в год", — сказал он в общении с газетой Handelsblatt.

Специалист считает необходимым создание спецфонда, чтобы Бундесвер занимался крупными закупочными проектами. Министр обороны Кристин Ламбрехт, по его словам, должна представить надежный экономический план, который будет соответствовать "реалиям отрасли".

"Бесполезно планировать проекты, которые невозможно выполнить. Планы закупок включают около двух десятков крупных проектов. Сюда входят танки, боевые и транспортные вертолеты", — добавил Меллинг.

Политолог Института политики безопасности в Киле Йоханнес Петерс говорит, что НАТО ожидает от Германии ведущей роли в военно-морском флоте в Балтийском море. Крупнейшая немецкая военно-морская база Вильгельмсхафен должна получить инвестиции в инфраструктуру.

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