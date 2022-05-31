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Полина Шарендо-Панасюк обратилась к белорусам и европейским политикам

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  • 31.05.2022, 14:31
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Полина Шарендо-Панасюк обратилась к белорусам и европейским политикам
Полина Шарендо-Панасюк

Активистка «Европейской Беларуси» просит белорусов не останавливаться в своей борьбе.

Общественная активистка из Бреста Полина Шарендо-Панасюк, которая находится за решеткой с января 2021 года, написала в письме к мужу обращение к белорусам и к европейским политикам.

О письме «Радыё Рацыя» рассказал ее муж Андрей Шарендо:

— Она передает, что сейчас политических узников сильно ломают в тюрьмах. Их заставляют писать прошения о помиловании. Многие политзаключенные не пишут его потому, что они придерживаются своей линии, что нельзя вести переговоры с диктатором, убийцей и террористом Лукашенко. Она просит белорусов не останавливаться в своей борьбе, также просит европейцев, которые уже вроде бы готовы вести переговоры с террористом, остановиться и помнить, что совесть должна быть прежде всего.

По его словам, переписка с Полиной происходит регулярно и до нее доходят посылки:

— Посылки, передачи идут регулярно. Я и мои друзья распределили обязанности, чтобы посылки шли с одинаковыми промежутками. К счастью сейчас от Полины доходят письма, в них Полина передает информацию о себе. Основное, что Полина передает, что ее не сломали новые сроки, не сломали запугивания, которые против нее сейчас применяют. Полина продолжает борьбу даже находясь за решеткой.

8 июня 2022 в Гомельском областном суде состоится рассмотрение апелляционной жалобы Полины Шарендо-Панасюк на решение суда Железнодорожного района Гомеля. Жалобу будет рассматривать судья Николай Маратаев. Уже известно, что после суда Полину переведут в Могилевскую колонию.

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