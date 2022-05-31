Лукашенко соврал о смерти белорусских дальнобойщиков в Украине 8 31.05.2022, 14:40

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Двух белорусов убили ракеты, выпущенные с территории нашей страны.

«Придет время, мы разберемся и с ними», — пригрозил Лукашенко тем, кто виноват в смерти дальнобойщиков.

Во время награждения кагэбэшников, принявших участие в «спецоперации» в Украине, Лукашенко сказал:

«Несколько десятков, остались там, прямо скажем, заложниками ситуации. И их надо было возвращать домой, в семьи.

К сожалению, по-моему, двум человеком так и не удалось вернуться домой. Они просто нагло были убиты украинцами. Придет время, мы разберемся и с ними».

Вероятнее всего, речь идет о двух дальнобойщиках, пострадавших от российской бомбардировки в Коростене Житомирской области 10 марта, напоминает «Наша Нiва».

О других случаях смертей, по крайней мере, не сообщалось. Таким образом, Александр Лукашенко, кажется, солгал.

По словам председателя Коростенской общины Владимира Москаленко, те российские самолеты вылетали из белорусских аэродромов. Судя по всему, так и есть. Коростень расположен близко к границе Беларуси и далеко от границ России, а вылеты российской авиации из белорусских аэродрома в тот день фиксировались.

Мозыряне — 38-летний Дмитрий Шилец и 35-летний Иван Рогов — тогда попали в реанимацию, но не выжили, так как сильно обгорели.

Дальнобойщики на начало войны были в рейсе в Украине, но не смогли выехать, так как границы были закрыты.

Тела мужчин впоследствии доставили на родину.

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