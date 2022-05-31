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Оршанец один разгрузил почти две тонны сыра

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  • 31.05.2022, 14:58
  • 4,614
Оршанец один разгрузил почти две тонны сыра

Чужого сыра.

Кража произошла на трассе в Могилевском районе возле деревни Салтановка. Водитель дальнобойщик остановился на заправке на ночевку. Спокойно переночевал, а утром решил проверить груз который вез в Россию, пишет сайт orsha.eu. И оказалось, что дальнобойщик проспал почти две тонны сыра. На общую сумму, как подсчитали позже, на 14.700 рублей.

Правда милиция быстро нашли ночного грузчика. Им оказался 31-летний оршанец, который сейчас задержан и может отдохнуть от ночной тяжелой работы. Кстати, как выяснилось, за ночь Оршанец смог не только разгрузить почти две тонны сыра, но часть даже продать.

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