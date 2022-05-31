Лавров прокомментировал информацию о болезнях Путина 9 31.05.2022, 15:00

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Глава МИД РФ впервые отреагировал на сообщения СМИ.

Немецкие СМИ уделили большое внимание заявлению главы МИД РФ Сергея Лаврова о состоянии здоровья российского президента Владимира Путина. Этой теме посвятили свои материалы практически все крупные издания. Слухи о предполагаемых проблемах со здоровьем Путина ходят уже давно, министр иностранных дел "впервые прокомментировал эти теории в интервью", пишет, в частности, газета Berliner Zeitung в понедельник, 30 мая, передает dw.com.

Накануне вечером в интервью французскому телеканалу TF1 Лаврову задали вопрос о появляющихся сообщениях о предполагаемых болезнях главы Кремля. "Президент Путин ежедневно появляется на публике. Вы можете наблюдать его на экранах, читать и слушать его выступления. Не думаю, что вменяемые люди могут увидеть в этом человеке признаки какого-то недуга или недомогания", - так ответил на этот вопрос российский министр. Он назвал соответствующие сообщения слухами, распускаемыми вопреки ежедневным возможностям "убедиться в том, кто и как выглядит".

"Тема здоровья Путина - в России табу"

Еженедельник Der Spiegel в свою очередь отмечает, что темы здоровья и личной жизни Путина являются в России табу, при этом слухи о его возможных проблемах со здоровьем стали появляться не менее 10 лет назад, когда он в 2012 году на протяжении двух месяцев не выезжал за границу.

"В течение нескольких недель его пресс-секретарь повторял, что глава Кремля находится в прекрасном состоянии, но телевизионные кадры свидетельствовали о другом: Путин хромал, идя по Красной площади или опирался на ораторскую трибуну", - пишет далее издание.

За последние месяцы, на фоне войны в Украине в СМИ вновь неоднократно появлялись сообщения о возможном ухудшении состояния здоровья Путина. В частности, в начале апреля расследовательское издание "Проект" написало, что российского президента нередко посещает врач, специализирующийся на хирургическом лечении раковых заболеваний. По его данным, только в Сочи он прилетал к Путину не менее 35 раз.

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