Ученые нашли в древнем городе уникальный артефакт урартского воина 31.05.2022, 15:11

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Находка признана одним из самых важных открытий года.

При раскопках в древнем городе Сатала, расположенном в округе Келкит провинции Гюмюшхане в Турции, был найден бронзовый пояс, принадлежавший воинам урартского периода, на котором изображен главный бог Халди и символы растений и животных. Об этом пишет Arkeo News.

В древнем городе Сатала ведутся раскопки под руководством доцента Шахина Йылдырыма, и в гробнице, которую исследовали во время раскопок, были обнаружены куски бронзовых поясов урартского периода.

Бронзовый пояс, который является одним из самых важных открытий 2021 года, доказывает, что Урартское царство расширило свои северо-западные границы до региона Гюмюшхане.

Царство Урарту (9–6 вв. До н.э.) включало территорию, простиравшуюся от Евфрата на западе до озера Урмия на востоке и от Кавказских гор на юг до гор Загрос в северном Ираке. Он был сосредоточен вокруг озера Ван, расположенного в современной восточной Анатолии . В период своего расцвета Урарту простиралось от границ северной Месопотамии до Южного Кавказа, включая современные Турцию, Нахичевань, Армению и южную Грузию (до реки Куры).

Как можно понять из географического определения, границы Урарту не охватывали Причерноморье на севере Турции. Но это открытие, кажется, расширяет границы, очерченные ранее.

Древний город Сатала расположен примерно в 88 км от центра Гюмушане и в 28 км от центра Келкита. Древний город Сатала расположен в деревне Садак, которая связана с районом Келкит. Этот регион был воротами из Анатолии и Каппадокии в регион Черного моря в древний период.

4 года назад при поддержке Министерства культуры и туризма, Главного управления музеев, губернаторства Гюмюшане и Турецкого исторического общества были начаты раскопки на площади 25 гектаров в древнем городе Сатала, где 15 век Легион Аполлинария из 4 великих легионов на восточной границе Римской империи правил 600 лет.

При раскопках в Каструме, считающемся главным лагерем легиона, был обнаружен принадлежащий воинам урартского периода бронзовый пояс, на котором изображен главный бог Халди и символы растений и животных, а также галерея, керамические изделия и были найдены каменные фигуры.

Урартские пояса входят в число произведений, дающих важную информацию об урартской религии, мифологии и общественной жизни, как с точки зрения качества металлических изделий, так и украшений на них.

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