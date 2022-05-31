Белорусское объединение рабочих передало полку Калиновского еще один автомобиль 31.05.2022, 16:28

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Полк расширяется и крепнет.

Очередной автомобиль для полка Калиновского был передан командой Белорусского объединения рабочих (БОР) совместно с участниками стачки ОАО «Беларуськалий».

«Любая помощь нашим бойцам важна. И мы продолжаем ее оказывать. В этот раз мы приобрели, подготовили и передали калиновцам автомобиль Mercedes Vito

Полк расширяется и крепнет, потребности растут и помощь каждого неравнодушного человека приближает нас к общей победе. Присоединяйтесь, помогайте, приближайте победу над диктаторами.

Жыве Беларусь!» — пишет БОР.

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