Белорусское объединение рабочих передало полку Калиновского еще один автомобиль
- 31.05.2022, 16:28
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Полк расширяется и крепнет.
Очередной автомобиль для полка Калиновского был передан командой Белорусского объединения рабочих (БОР) совместно с участниками стачки ОАО «Беларуськалий».
«Любая помощь нашим бойцам важна. И мы продолжаем ее оказывать. В этот раз мы приобрели, подготовили и передали калиновцам автомобиль Mercedes Vito
Полк расширяется и крепнет, потребности растут и помощь каждого неравнодушного человека приближает нас к общей победе. Присоединяйтесь, помогайте, приближайте победу над диктаторами.
Жыве Беларусь!» — пишет БОР.