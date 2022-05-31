«С таким доходом и графиком работы семью заводить я не планирую» 31.05.2022, 15:16

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Белорусские сельчане рассказали о своих заработках и жизни.

Недавно мы рассказали о ветвраче колхоза, который зарабатывает 2500 рублей и «что нравится, то и покупает» себе из еды. Но такие доходы в сельском хозяйстве далеко не у всех. Например, только у одного героя этой статьи зарплата — 1200 рублей, остальные получают меньше.

У четверых работников предприятий АПК журналисты zerkalo.io узнали, сколько они зарабатывают, как живут, на что тратят свои деньги и довольны ли своим бытом. Все имена в материале изменены по просьбе героев.

«Можем иногда шикануть и купить красную рыбу, говядину»

Около года назад минчанка Марина вместе с семьей сменила место жительства и работы — они переехали в деревню и устроились в местный колхоз: женщина стала дояркой, а ее муж слесарем.

— Хозяйство отличное. Дали нам трехкомнатную служебную квартиру. Она с косметическим ремонтом, чисто, аккуратно, ну есть кое-где обои ободранные, но ничего страшного, нас это не гнетет, — рассказала Марина о новом жилье.

Марина ездит доить коров три раза в сутки: ранним утром, в обед и почти ночью. Такой график ей нравится, потому что в промежутках между работой она может сделать что-то дома или отдохнуть.

Зарплата у женщины зависит от надоев и бывает от 900 до 1200 рублей. У ее супруга заработок примерно такой же. Сложностей в работе Марина не видит, разве что приходится труднее, когда приходится раздаивать первотелок: испуганное животное может ударить, недавно у работницы от этого «был фингал». Но если так происходит, то компенсацию за травму хозяйство не платит.

— Денег нам хватает. В городе их уходит больше: там много соблазнов, поэтому и трат много. На один проезд сколько уходит! А тут все дешевле, ездить никуда не надо, даже в школе почти все кружки бесплатные, а платные стоят копейки.

Примерно 130 рублей у семьи уходит на коммунальные платежи (зимой было рублей на 30 больше) — надо оплачивать только газ и электричество. Такая сумма набегает из-за того, что воду нагревает бойлер, а отопление квартиры газовое. На продукты «если не шиковать» супруги тратят 300−400 рублей.

— Мы закупаемся сразу на несколько недель — так выходит дешевле, потом только по мелочи что-то докупаем. Также продукты покупаю в магазинах местных предприятий. На днях купила изделия из курицы: котлеты, шпикачки, фарш — вышло 48 рублей за целый пакет мяса. Хлеб пеку сама в духовке.

Также в приготовлении еды Марина применяет «хозяйские хитрости», которые помогают ей кормить семью «здоровой и вкусной едой». Например, из куриных спинок она делает наваристый бульон для супа, потом отделяет от них мясо, которое пережаривает с морковью и луком — получается начинка для блинов.

— Можем иногда шикануть и купить красную рыбу, говядину. Бывает, что едем в райцентр, там можно зайти в кафетерий, бистро, пельменную, поесть суши.

На одежду семья ежемесячно не тратится — у них есть минимальные наборы комплектов, все остальное — роба и резиновые сапоги. Сыну перед началом года купили пять брюк, шесть рубашек, несколько джемперов, водолазки и безрукавки. Через какое-то время, если понадобится, одежду докупят.

— Да здесь все проще, нет этих понтов, как в городе. Вон у нас есть старая машина, ездим мы на ней редко, но недавно она сломалась — надо делать. В городе бы с меня содрали не меньше 100 рублей за осмотр. А здесь я пошла к соседу, пиво ему поставила — так он до вечера в авто колупался, все пересмотрел.

Возвращаться в столицу семья не собирается, хозяйка говорит, что «только здесь почувствовала, что живет, потому что меньше стресса и раздражителей». Сейчас она мечтает об одном — чтобы хозяйство дало им дом с землей, тогда «можно будет посадить огород, завести хрюшку и курочку».

«С таким доходом и графиком работы семью заводить я не планирую»

После окончания колледжа Федор попал по распределению в колхоз «середнячок» в Гродненской области. Работал парень в ремонтной мастерской и жил в общежитии. Потом молодого специалиста забрали в армию, а после службы он снова вернулся на прежнее место работы.

— Побоялся куда-то ехать после армии, — объясняет свое решение Федор.

Сейчас парень заведует ремонтной мастерской, в его подчинении несколько человек, но он не руководитель — специалист. В агрогородке ему дали служебную квартиру в двухэтажке, с удобствами и ремонтом. Мебель он покупал сам, а вот стол и стулья презентовало хозяйство.

— Живу один. Зарплата около 1000 рублей, причем она всегда постоянная и не меняется в зависимости от сезона, — рассказал парень.

В отличие от заработка, рабочий день у парня меняется, он становится больше весной и летом — когда наступают пахотные работы. На работу он приходит в 7.30, возвращается домой после 20.00, суббота тоже рабочая — до 15.00, «а если что-то случается», то могут вызвать на работу и в воскресенье.

Федор говорит, что денег, которые он зарабатывает, ему хватает, но помогают родители — снабжают домашним мясом. На остальные продукты у парня уходит 250−300 рублей. Большой плюс — это то, что хозяйство кормит работников обедами, они платные, но стоят очень дешево.

— Деликатесы раз в неделю могу себе позволить: копченость какую-нибудь, рыбку красненькую. Могу иногда выпить немного с друзьями. Отдохнуть один-два раза в месяц в ночном клубе в райцентре, там я трачу за раз около 100 рублей.

Около 100 рублей у парня уходит на оплату коммунальных услуг — газ, воду, электричество, а также за мобильную связь. Раз в месяц он обновляет свой гардероб — покупает одну-две вещи, на общую сумму 100−150 рублей.

— С таким доходом и графиком работы семью заводить я не планирую. Руководитель понимает, что заработок маленький, старается как-то компенсировать тем, что дает мне выходной, если я попрошу, на сессию отпускает без проблем (Федор учится в вузе. — Прим. ред.). Если женюсь, то хозяйство может дать мне трехкомнатную квартиру или дом.

Несмотря на «компенсацию», Федор в будущем хочет перейти на другую работу, «где получше и заработок побольше». А пока парень просто «набирается опыта».

Премии нет, но дают «натуру»: колбасу, курицу, сливочное масло

Четвертый год Ольга работает бухгалтером в сельскохозяйственном производственном кооперативе (далее — СПК) мясо-молочного направления, который находится недалеко от областного центра. Предприятие крепкое, но «есть трудности, как и у всех». Девушка попала в хозяйство на пятилетнюю отработку после того, как отучилась в вузе по целевому направлению.

— Хозяйство развитое, это не дыра, как бывает. Агрогородок отличный, все здесь хорошо, от города он совсем недалеко, — рассказала Ольга о том, почему она выбрала для работы именно этот СПК.

При приеме на работу девушке предлагали жилье — одну из комнат в диспетчерской, которые переделаны под жилую, но Ольга отказалась, потому что «там нет нормальных условий: общая кухня, туалет и ванная на несколько семей».

— До этого мне предлагали остаться в областном центре, жить в общежитии вуза, в котором я училась. Я согласилась, потому что там условия лучше, чем в этой диспетчерской. А на съем жилья мне не хватит денег. Добираюсь на работу за свой счет, — рассказала Ольга.

Девушка получает зарплату 650−660 рублей «чистыми», состоит она из оклада в 650 рублей и около 130 рублей доплаты молодому специалисту. В следующем году доплаты не будет и сотрудница останется на голом окладе. Премий сотрудникам не дают — не предусмотрены, «плюшки» в виде обедов обеспечены только работникам, которые работают в поле.

— У специалистов хозяйства есть зарплаты выше, чем у меня. Но это у тех, кто работает больше, чем на одну ставку. Высокие зарплаты у самых главных, а также простых рабочих. Например, у трактористов в сезон может быть и больше двух тысяч рублей.

Помимо денег работникам выдают ежемесячно «натуральную оплату» — продукты собственного производства: три батона колбасы высшего сорта «со вкусом на любителя», три курицы, пять пачек сливочного масла по 180 грамм. Отказаться от «натуры» в пользу денег нельзя.

— Колбасу я отдаю — не могу ее есть, масло тоже дарю — потому что я его вообще не ем. Зарплаты конечно же не хватает, но я не голодаю. Не каждый день может быть в моем рационе мясо или рыба. Сыр есть, я его очень люблю. Родители иногда помогают мне с крупными покупками.

Из заработка Ольги 200−250 рублей уходит на коммуналку, услуги связи, интернет. Около 100 рублей она тратит на дорогу до работы и обратно. Остальное — на еду и очень редко на одежду. Иногда девушка что-то покупает в рассрочку, тогда на еду уходит меньше денег.

Сейчас Ольга ждет, когда закончиться отработка, чтобы можно было уволиться из СПК. По ее словам, молодые специалисты остаются в хозяйстве только если они сами родом из этого места, из приезжих мало кто хочет остаться.

— Зарплата и отношение руководства к таким специалистам как я, — называет причину увольнения Ольга. — Руководители СПК считают, что за забором очередь стоит из желающих у них работать.

«Зимой здания не отапливаются, электричество отключают за неуплату»

София также молодой специалист, по распределению попала в сельскохозяйственное ОАО в Гомельской области. Она совмещает работу специалиста отдела кадров и инженера по охране труда. Хозяйство оказалось убыточным, условия работы на нем соответствующие.

— Зимой здания не отапливаются, электричество часто отключают за неуплату. Много работников не хватает. Коллектив небольшой, есть пара пожилых женщин, которые живут в этой деревне и работают там всю жизнь. А директору все равно на сотрудников, — рассказала о своем месте работы девушка.

Новой сотруднице предлагали жилье, но она от него отказалась, потому что жить там было невозможно. Это была комната в квартире, где котел нужно топить дровами, причем сам котел сломан, а чинить его необходимо было за свои средства. К тому же «внутри все ужасное, сгнившие окна, нерабочий унитаз».

— Живем вместе с мужем в общежитии райцентра (супругу выделили от работы). Каждое утро я езжу на работу на автобусе за собственные средства, назад добираюсь на попутном транспорте, так как в это время автобусы уже не ходят.

Зарплата Софии — 500 рублей после вычета налогов, в сумму входит оклад, доплата за вторую должность и надбавка как молодому специалисту.

— Пришлось бы мне туго, если бы жила одна и в съемном жилье. А с мужем не так тяжело. Хотя, у него зарплата тоже упала — была 1200 рублей, а сейчас нет работы, поэтому платят около 800 рублей.

Супруги живут «от зарплаты до зарплаты», экономят, бывает, что денег не хватает. София ездит на работу «как на ужас какой-то», морально ей очень тяжело. С нетерпением девушка ждет окончания отработки, чтобы побыстрее уволиться.

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