Оккупант украл у украинки телефон и «сдал» себя, забыв выйти из ICloud 5 31.05.2022, 15:20

8,692

В сеть попал его рапорт об отказе участвовать в войне.

Российский оккупант украл телефон у девушки в Черниговской области и забыл выйти из ICloud. Позже он загрузил на устройство некоторые документы и рапорт об отказе участвовать в войне против Украины.

Об этом сообщает СтратКом ВСУ.

"Знакомьтесь - орк сержант Кузнецов Антон в/ч 21005 (74 омсбр) г.Юрга Кемеровской обл. Во время боевых действий в с. Ивановка Черниговской области оккупант намародерил у девушки мобильный телефон.

Вернувшись в московию забыл выйти из ICloud и помимо собственных фото, удостоверения про командировку на полигон для восстановления боеспособности загрузил еще один интересный документ. Это - рапорт об отказе участвовать в так называемой "спецоперации". Адский концерт кобзона орк решил пропустить, но это не спасет его от расплаты за совершенные военные преступления", – говорится в сообщении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».