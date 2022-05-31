Оккупант украл у украинки телефон и «сдал» себя, забыв выйти из ICloud

Оккупант украл у украинки телефон и «сдал» себя, забыв выйти из ICloud5
- 31.05.2022, 15:20
- 8,692
В сеть попал его рапорт об отказе участвовать в войне.
Российский оккупант украл телефон у девушки в Черниговской области и забыл выйти из ICloud. Позже он загрузил на устройство некоторые документы и рапорт об отказе участвовать в войне против Украины.
Об этом сообщает СтратКом ВСУ.
"Знакомьтесь - орк сержант Кузнецов Антон в/ч 21005 (74 омсбр) г.Юрга Кемеровской обл. Во время боевых действий в с. Ивановка Черниговской области оккупант намародерил у девушки мобильный телефон.
Вернувшись в московию забыл выйти из ICloud и помимо собственных фото, удостоверения про командировку на полигон для восстановления боеспособности загрузил еще один интересный документ. Это - рапорт об отказе участвовать в так называемой "спецоперации". Адский концерт кобзона орк решил пропустить, но это не спасет его от расплаты за совершенные военные преступления", – говорится в сообщении.