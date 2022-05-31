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Оккупант украл у украинки телефон и «сдал» себя, забыв выйти из ICloud

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  • 31.05.2022, 15:20
  • 8,692
Оккупант украл у украинки телефон и «сдал» себя, забыв выйти из ICloud

В сеть попал его рапорт об отказе участвовать в войне.

Российский оккупант украл телефон у девушки в Черниговской области и забыл выйти из ICloud. Позже он загрузил на устройство некоторые документы и рапорт об отказе участвовать в войне против Украины.

Об этом сообщает СтратКом ВСУ.

"Знакомьтесь - орк сержант Кузнецов Антон в/ч 21005 (74 омсбр) г.Юрга Кемеровской обл. Во время боевых действий в с. Ивановка Черниговской области оккупант намародерил у девушки мобильный телефон.

Вернувшись в московию забыл выйти из ICloud и помимо собственных фото, удостоверения про командировку на полигон для восстановления боеспособности загрузил еще один интересный документ. Это - рапорт об отказе участвовать в так называемой "спецоперации". Адский концерт кобзона орк решил пропустить, но это не спасет его от расплаты за совершенные военные преступления", – говорится в сообщении.

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