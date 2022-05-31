закрыть
31 мая 2022, вторник, 17:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Слуцке пятилетний мальчик умер в детском развлекательном центре

  • 31.05.2022, 15:27
  • 5,212
В Слуцке пятилетний мальчик умер в детском развлекательном центре

Работу аттракционов никто не останавливал.

В Слуцке, в детском развлекательном центре «Лео Парк» 28 мая произошла трагедия. Погиб пятилетний мальчик. Причины смерти ребенка устанавливаются, центр продолжает работать, сообщает Mlyn.by.

«Мальчик пришел к нам с мамой. Все было хорошо. Отдыхал, прыгал на батуте. Трагедия произошла во второй половине дня. Ребенку вдруг стало плохо. Срочно вызвали скорую помощь. Медики приехали очень быстро — примерно через пять-семь минут. Проводили мальчику реанимационные мероприятия, но спасти его не удалось», — рассказала администратор детского центра.

Девушка отметила, что на ребенке не было видимых телесных повреждения - ни синяков, ни ссадин.

Она также уточнила, что на месте трагедии работала следственно-оперативная группа, у следователя не было вопросов к руководству детского центра, а его работу никто не останавливал.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Звездный час
Звездный час Андрей Пионтковский
Последнее оружие победы
Последнее оружие победы Андрей Зубов
МОТ может лишить Лукашенко всех денег от экспорта
МОТ может лишить Лукашенко всех денег от экспорта Артем Черников
Последний из ЖКХ
Последний из ЖКХ Ирина Халип