На свободу вышел первый из 12-ти осужденных по «делу студентов» 31.05.2022, 15:36

2,154

Глеб Фицнер

В срок засчиталось время, проведенное в СИЗО.

Из заключения вышел Глеб Фицнер — первый из 12-ти осужденных по «делу студентов». Парень полностью отбыл наказание — 2 года колонии общего режима, сообщает «Весна».

Напомним, что 12 человек (10 студентов, преподавательницу Ольгу Филатченкову, а также представительницу Светланы Тихановской по делам молодежи Алану Гебремариам) задержали 12 ноября 2020 года. Процесс потом получил название «дело студентов».

Всех обвиняли по ч. 1 ст. 342 УК (организация или подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, или участие в них).

В результате Ксению Сыромолот, Егора Канецкого, Татьяну Екельчик, Илью Трахтенберга, Яну Оробейко, Касю Будько, Викторию Гранковскую, Анастасию Булыбенко, Марию Каленик, Ольгу Филатченкову и Алану Гебремариам осудили на два года колонии, а Глебу Фицнеру, единственному, кто признал вину и сотрудничал со следствием, дали 2 года заключения.

В срок засчиталось время, проведенное в СИЗО (один день колонии — полтора дня в СИЗО).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».