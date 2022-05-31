Визовый центр Норвегии снова начал принимать документы в Минске 31.05.2022, 15:49

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Пока принимают ограниченное количество заявок.

Визовый центр Норвегии, расположенный в Минске, возобновил прием документов с 16 мая. Правда, пока принимают ограниченное количество заявок. Об этом сообщается в Telegram-канале «Собирай рюкзак».

В частности, не могут подать заявление на получение визы туристы. Оформить визу возможно для всех норвежских видов разрешений на проживание в этой стране.

Кроме того, шенген здесь можно открыть тем, кто намерен поехать в гости к родственникам, для бизнес-визитов, а также участникам спортивных и культурных мероприятий. Выдают визы и тем, кто едет в Норвегию для обучения.

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