СБУ разоблачила российскую агентуру в «Укроборонпроме»5
- 31.05.2022, 15:56
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Коллаборант агитировал своих коллег поддержать армию захватчиков.
Сотрудники контрразведки Украины разоблачили агентуру РФ на одном из предприятий «Укроборонпрома».
Об этом во вторник, 31 мая, сообщили в Службе безопасности Украины.
По словам спикера ведомства Артема Дехтяренко, злоумышленник публично оправдывал военные преступления российских оккупантов и агитировал своих коллег поддержать армию захватчиков.
Кроме того, коллаборант неоднократно обращался к кремлевскому режиму с просьбой предоставить ему гражданство РФ.
«Во время обысков по месту жительства агитатора правоохранители обнаружили электронные носители с прокремлевской пропагандой, а также конструкторскую документацию по самолетостроению. В настоящее время злоумышленник сообщен о подозрении», — рассказал представитель СБУ.