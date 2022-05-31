СБУ разоблачила российскую агентуру в «Укроборонпроме» 5 31.05.2022, 15:56

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Коллаборант агитировал своих коллег поддержать армию захватчиков.

Сотрудники контрразведки Украины разоблачили агентуру РФ на одном из предприятий «Укроборонпрома».

Об этом во вторник, 31 мая, сообщили в Службе безопасности Украины.

По словам спикера ведомства Артема Дехтяренко, злоумышленник публично оправдывал военные преступления российских оккупантов и агитировал своих коллег поддержать армию захватчиков.

Кроме того, коллаборант неоднократно обращался к кремлевскому режиму с просьбой предоставить ему гражданство РФ.

«Во время обысков по месту жительства агитатора правоохранители обнаружили электронные носители с прокремлевской пропагандой, а также конструкторскую документацию по самолетостроению. В настоящее время злоумышленник сообщен о подозрении», — рассказал представитель СБУ.

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