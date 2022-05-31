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Битва за Херсонщину становится горячее

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  • Константин Машовец
  • 31.05.2022, 16:08
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Битва за Херсонщину становится горячее

Где РФ сосредоточит основные силы.

На Херсонском направлении противник предпринимает срочные меры по устранению контрнаступательных действий подразделений Сил обороны Украины, перебрасывая на опасные участки дополнительные силы и средства.

В район Снигиревки перебросили усиленную мотострелковую роту с танками (до 6 единиц). В районе Давыдова Брода также сосредотачивается танковая рота, усиленная артиллерийскими подразделениями (до 2-х гаубичных самоходно-артиллерийских батарей).

Между Красносельским и Брускинским фиксируется выдвижение в северном направлении свежей мотострелковой батальонно-тактической группы, усиленной танковой ротой и реактивным артиллерийским дивизионом на БМ-21 "Град" (вероятно из состава 7-й военной базы 49-й отдельной армии Южного военного округа).

В целом на участке контрнаступательных действий ВСУ в Херсонской области противник сосредоточил до 10 батарей ствольной и реактивной артиллерии (учитывая по крайней мере одну самоходно-артиллерийскую батарею 203-миллиметровых самоходных орудий типа 2С7 "Пион" и не менее 6 гаубичных самоходно-артиллерийских батарей 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установок типа 2С19 "Мста-С"), пытаясь таким образом помешать дальнейшему продвижению передовых подразделений ВСУ путем нанесения массированных огневых налетов по их боевым порядкам, а также способствовать "восстановлению ранее утраченных позиций".

Поэтому, по всей вероятности, в ближайшее время противник попытается массированными контратаками при по меньшей мере массированной артиллерийской поддержке восстановить свои позиции по Ингульцу в районе Андреевки, Лозовой и Белогорки.

Кроме того, командование войск противника лихорадочно пытается формировать в этой операционной зоне дополнительные резервы для дальнейшего использования на Херсонском плацдарме. Так, в районе Раденска противник активно формирует танковую батальонно-тактическую группу (вы будете смеяться, но на тех же Т-62), а в направлении Новой Каховки интенсивно перебрасывает бронетехнику для дальнейшего пополнения потерь вооружения и военной техники своих передовых подразделений.

Достаточно показательно, что это в основном БМП-1 разных модификаций (в течение последних суток – до 25 единиц прошло в том направлении).

Константин Машовец, 24tv.ua

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