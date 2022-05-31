В Египте нашли отрывок из известной книги и крупнейший тайник с мумиями 1 31.05.2022, 16:00

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Фотофакт.

Ученые показали тайник с саркофагами и бронзовыми статуэтками, которые нашли в Египте, пишет «Хайтек».

Среди 150 бронзовых статуэток, обнаруженных во время последних раскопок, есть статуэтка Имхотепа. Он произвел революцию в архитектуре в древнего мира, рассказал Мостафа Вазири, глава службы древностей в Египте.

Имхотеп, живший в третьем тысячелетии до нашей эры, построил ступенчатую пирамиду Джосера, одну из самых ранних в Древнем Египте. Позже он стал богом медицины. На других найденных статуэтках изображены различные боги и богини, в том числе Бастет, Анубис, Осирис, Амонмин, Исида, Нефертум и Хатхор.

По словам Вазири, они также нашли 250 деревянных саркофагов с мумиями внутри. Они относятся к позднему периоду, примерно к пятому веку до нашей эры. Вазири добавил, что внутри одного саркофага команда обнаружила нетронутый запечатанный папирус. Он был передан в лабораторию Египетского музея в центре Каира для полной реставрации и изучения.

Длина папируса оценивается в девять метров. В нем, считает он, содержатся главы Книги мертвых, сборники погребальных текстов, состоящих из заклинаний, которые египтяне использовали, чтобы направлять мертвых через подземный мир.

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