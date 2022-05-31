Российский юрист назвал условие для свержения Путина 31.05.2022, 16:11

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Марк Фейгин

Диктатора РФ могут «убрать» его же подчиненные.

Российский политик и юрист Марк Фейгин назвал условие, при котором станет возможным свержение Владимира Путина с поста президента РФ.

Свое мнение по этому поводу он высказал в эфире FreedomUA.

По словам Фейгина, то противостояние башен Кремля, которое наблюдается сегодня, выгодно Путину.

"Пока башни между собой воюют, для Путина это идеальная ситуация, он выступает арбитром. Для того, чтобы ситуация изменилась, нужно чтобы башни объединились и все выступили против одного единственного человека в единственном кабинете – самого Путина", – уверен юрист.

"Пока они не объединяться и не скажут: "Вот нам все надоело, давайте его отправим куда-нибудь – на тот свет или на пенсию" – ничего происходить не будет… Потому что на самом деле противостояние башен Кремля не по поводу войны же. Оно по поводу денег, влияния, должностей, наследства какого-то…" – добавил Фейгин.

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