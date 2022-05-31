«Беларуськалий» еле-еле работает 3 31.05.2022, 16:16

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Калий действительно теперь возят в мешках.

Итак, санкции настолько не работают, что калий, по напутствиям синепала, придется возить в мешках, а дизель – в бочках, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».

Дело это, конечно, хорошее. Только агрофюреру забыли сказать, что именно в мешках сейчас калий и возится. Однако с таким же успехом можно было бы собирать картошку по осени в карманы.

Мелкие поставки поездами (в тех самых мешках) идут в Китай и Бразилию (через Санкт-Петербург), однако это вообще не те объемы, чтобы говорить о них серьезно (около 100 тысяч тонн). Однако китайцам тоже не очень нравится доставка поездами, и они регулярно жалуются: то мешки рвутся, то их не хватает.

Есть отгрузки (порядка 500 тысяч тонн) на российский «Апатит», который занимается производством других видов удобрений.

Небольшая надежда есть на то, чтобы заместить объемы российского калия на рынке России (это 1-2 млн тонн). Однако даже такие подсчеты дают понимание, что «Беларуськалий» работает еле-еле. Напомним, ранее производилось более 10 млн тонн удобрений. Сейчас загрузка в лучшем случае на 15-20 процентов.

Также ухудшается финансовое положение предприятия. Пока деньги на «Беларуськалий» поступают, но речь об оплате контрактов за поставки 3-6 месяцев назад. То есть это отсрочки за то, что уже давно вывезено из страны. Именно благодаря этим деньгам и поддерживается иллюзия на предприятии.

Работников площадок отправляют на 2/3 - от 2 до 5 дней в месяц, работников управления - на 5 дней. Так было в последнее время, в июне практика будет продолжена.

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