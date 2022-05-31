В Волковыске средь бела дня в дворовой драке убили человека 8 31.05.2022, 16:42

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Осторожно, жесткие кадры.

В воскресенье во дворе одной из волковысских многоэтажек прямо на глазах у местных жителей случилась трагедия. Между тремя молодыми мужчинами произошла драка, один из них скончался от ножевого ранения.

Все случилось около 17 часов у дома по улице Панковой, 13. В телеграм-канале «Волковыск.Бай» опубликовали видео. На нем видно, как парень без рубашки избивает битой двух других, уже лежащих на земле. Когда очевидцы подходят к одному из них, он оказывается уже практически мертв.

Журналисты zerkalo.io разыскали еще одно видео в соцсетях, снятое из подъезда дома. На нем видно, как мужчина без рубашки нападает на двоих других. Один уже лежит на земле, держась за грудную клетку. Нападающий держит в руке предмет, похожий на нож, наносит резкие удары другому мужчине. Затем нападающий отходит, возвращается с битой и начинает бить мужчин уже ею. Потом он уходит.

Насколько известно, по состоянию на обед понедельника нападавшего еще не нашли, на выездах из Волковыска выставлены посты милиции.

В телеграм-канале опубликовали милицейскую ориентировку на розыск мужчины. В ней говорится, что его зовут Кузнецов Руслан Сергеевич, ему 30 лет и он живет в доме, возле которого произошло преступление. Согласно данным милиции, он нанес ножевое ранение 28-летнему местному парню, который позже скончался в реанимации.

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