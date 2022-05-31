«А ты думаешь, что на мясо только здоровые коровы идут?» 1 31.05.2022, 16:51

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Что происходит на белорусских фермах.

Telegram-канал Белорусского объединения рабочих поделился письмом своего подписчика:

— После информации о том, что на одной ферме выявили факт подмены молока на воду, спросил у своей матери, которая проработала больше 20 лет на ферме, как такое возможно.

Ее ответ меня просто выбил из колеи. Говорит: «А что такого? Это нормальная практика, тут начальство подставить не хочется. Что-то портится, что-то само руководство куда-то распределяет». На мой вопрос, как так можно, она добавила: «А ты думаешь на мясо только здоровые коровы идут?». Говорит, что тоже самое происходит во всех фермах и колхозах.

Поражает то, насколько работники пофигистически к этому относятся. Получается, они не ценят ни себя, ни близких, никого вокруг.

«Уважаемые белорусы, все вы ежедневно на работе сталкиваетесь с фактами вопиющих нарушений и преступной халатности, вы видите насколько изношено оборудование, на котором вы работаете, насколько руководство экономит на вашей безопасности и на производстве в целом. Пожалуйста, фиксируйте все, обращайте внимание на все и делитесь информацией.

Беларусь должна знать реальное положение дел на предприятиях», — пишет Telegram-канал.

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