Только апреле экспорт товаров из Беларуси упал почти на четверть 31.05.2022, 17:00

А экспорт в ЕС обвалился на треть.

Объемы внешней торговли товарами в апреле резко сократились в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, следует из свежих данных Белстата.

По информации комитета, оборот внешней торговли товарами в январе-апреле сократился на 4,4% до 22,77 млрд долларов, в том числе экспорт упал на 2,6% до 11,17 млрд долларов, а импорт — на 6,1% до 11,6 млрд долларов. Дефицит внешней торговли товарами сложился в размере 426,2 млн долларов, что в два раза меньше чем в январе-апреле 2021 года. При этом в сравнении с январем-мартом 2022-го он увеличился на 105,6 млн долларов.

Как следует из данных Белстата, апрельский оборот внешней торговли товарами составил 5,07 млрд долларов, что на 24% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года. Экспорт товаров в апреле в годовом выражении упал на 22% до 2,48 млрд долларов, а импорт — на 26% до 2,59 млрд долларов. Надо отметить, что в сравнении с мартом в апреле этого года объемы экспорта и импорта товаров практически не изменились. В марте экспорт составил 2,4 млрд долларов, а импорт — 2,58 млрд.

Оборот торговли товарами с Евросоюзом в апреле составил 803,9 млн долларов, что на 37% меньше, чем в прошлом году, при этом экспорт упал на 34% до 498,4 млн долларов, а импорт — на 41% до 305,5 млн долларов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».