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«Губоповцы злились и горели тем, чтобы быстрее пойти бухать»

  • 31.05.2022, 17:11
«Губоповцы злились и горели тем, чтобы быстрее пойти бухать»

Политзаключенный рассказал о своем задержании.

33-летнего минчанина Амирани Бутиашвили осудили к трем годам «химии» за участие в акциях протеста 9 и 10 августа 2020 года против фальсификации итогов президентских выборов. Политзаключенный рассказал «Вясне» о своем задержании. Вот несколько примечательных цитат:

Губоповцы всю дорогу в СК ругались: «Пятница, а мы с тобой возимся! Мы могли бы уже коньяк пить с горла!» Они злились и горели тем, чтобы быстрее пойти бухать в какой-то бане. Одному из них кто-то звонил и хвалился, что отдыхает, на что губоповец ответил: «Я приду домой и прям с порога всажу бутылку коньяка».

Когда ехали на машине, то они обсуждали прохожих между собой. Например, идет девушка, а они говорят: «Посмотри какая кабыла! Скоро заедем к ней». Обсуждали стоимость одежды прохожих: «Жалуются, что херово живут, а сами в натуральной шубе ходят!»

К нам в карцер поселили бомжа. У него был туберкулез, на нем и на его одежде были вши, которые прыгали, на ногах были гнойники. Этот мужчина нам рассказал, что у него такая работа: «Я никого не трогал, я просто пил, но пришли домой и забрали меня». Ему сказали: «Нужно сутки отработать на Окрестина».

Медсестра, которая завела его к нам в карцер, относилась к нему лояльно, а человеку, который застудился и не мог в туалет сходить, поэтому просил у нее таблетки, говорила: «Не сдохнешь».

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