Российский танкист-неудачник два раза подряд подорвался на минах на Донбассе

Российский танкист-неудачник два раза подряд подорвался на минах на Донбассе9
- 31.05.2022, 17:18
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Видеофакт.
Боевая группа К-2 из состава 54 отдельной механизированной бригады Украинской армии показала видео уничтожения российского танка Т-72Б3, который два раза подряд подорвался на противотанковых минах.
Военнослужащие сообщают, что видео было снято в районе населенных пунктов Марьинка и Красногоровка Донецкой области.
"Ехали "туристы" на тяжелой машине по степной дороге, где парни из разведывательной группы К-2 с помощью еще одних знаменитых рабочих установили знаки, запрещающие движение транспортным средствам. Но за рулем был водитель-неудачник и дважды наехал на установленный "поребрик". Который, кстати, тоже был установлен вышеуказанными рабочими!" – сообщили в К-2.