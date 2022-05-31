«Мы будем бороться до тех пор, пока Беларусь не станет свободной»
- 31.05.2022, 17:39
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В Вильнюсе поддержали Николая Статкевича и других белорусских политзаключенных.
Сегодня возле белорусского посольства в Вильнюсе прошел пикет в поддержку одного из лидеров белорусской оппозиции Николая Статкевича и всех политзаключенных. Акцию организовали соратники оппозиционного политика из партии «Народная Грамада».
«31 мая в Гомеле будет поставлена точка в двухлетнем балаганчике, который в Беларуси считается судом (сегодня рассматривается апелляция защиты оппозиционного политика — прим.). Мы будем бороться до тех пор, когда Беларусь обязательно будет свободной, а все политзаключенные выйдут на свободу.
Свободу политзаключенным! Свободу Статкевичу!
Жыве Беларусь!» — заявили участники акции сайту Charter97.org.