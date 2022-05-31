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«Мы будем бороться до тех пор, пока Беларусь не станет свободной»

  • 31.05.2022, 17:39
  • 2,338
«Мы будем бороться до тех пор, пока Беларусь не станет свободной»

В Вильнюсе поддержали Николая Статкевича и других белорусских политзаключенных.

Сегодня возле белорусского посольства в Вильнюсе прошел пикет в поддержку одного из лидеров белорусской оппозиции Николая Статкевича и всех политзаключенных. Акцию организовали соратники оппозиционного политика из партии «Народная Грамада».

«31 мая в Гомеле будет поставлена точка в двухлетнем балаганчике, который в Беларуси считается судом (сегодня рассматривается апелляция защиты оппозиционного политика — прим.). Мы будем бороться до тех пор, когда Беларусь обязательно будет свободной, а все политзаключенные выйдут на свободу.

Свободу политзаключенным! Свободу Статкевичу!

Жыве Беларусь!» — заявили участники акции сайту Charter97.org.

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