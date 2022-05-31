Washington Post: На севере Украины война продолжается по-другому 4 31.05.2022, 17:46

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Люди вернулись в пограничные села, но обстрелы с российской территории здесь происходят ежедневно.

Глубокие траншеи и разбросанные наблюдательные посты обозначают украинскую границу с Россией на севере. Но они не могли сдержать колонны танков, пересекших границу 24 февраля.

Теперь, когда российскую армию отбросили на свою территорию, пограничники в Черниговской области настороженно наблюдают, как их враги снова стягивают войска и технику, пишет Washington Post. Здесь война проходит не так, как в других регионах Украины, где российская армия укрепилась на украинской земле. В Черниговской области идет трансграничная война. Российские танки тупо обстреливают украинские деревни. Пули летят через безлюдные территории во время спорадических перестрелок.

«Граница уже не никогда не будет такой, как раньше. Если раньше здесь был только противотанковый ров, теперь всю территорию заминируют», – сказал изданию 30-летний Сергей Хоменко, командующий патрульным подразделением в пограничном селе, в котором он вырос.

У Хоменко и его подчиненных больше нет выходных. Они живут на болотах и в лесах, через которые проходит граница, воюя не только с россиянами, но и с комарами "величиной с кулак". Они пользовались специальными средствами. Но Хоменко говорит, что комары уже привыкли к ним. Прошло 7 недель после того, как российская армия отступила из Черниговской области. На смену зиме пришла весна. А десятки тысяч переселенцев вернулись домой после восстановления дорог и государственных служб.

В пограничной службе Украины говорят, что все это произошло слишком рано. Каждый день с российской стороны в Черниговскую область прилетает от 2 до 8 снарядов, – говорит заместитель командира пограничников в регионе Александр Середа. Украинским военным постоянно приходится отвечать на огонь через границу.

«В любом случае, мы готовимся к повторному вторжению. Они атакуют наши позиции и города. Россияне даже не думают соблюдать какие-то правила боя», - сказал Середа.

Аналогичная динамика наблюдается в соседней Сумской области, которую российские войска покинули тогда же, когда и Чернигов. И в Харькове, где украинская армия пытается выгнать врага за границу, местные чиновники говорят, что ожидают трансформацию войны. И скоро подготовка к обороне заменит горячие бои. В прошлом отношения между жителями с обеих сторон границы были хоть и напряженные, но тесные. Семейные связи были глубоки. Но аннексия Крыма в 2014 году, а также начало войны на Донбассе создали напряжение между соседями.

«Когда-то родственники, друзья и знакомые приходили из России с хорошими намерениями», - говорит Хоменко.

Но после того, как в феврале началось российское вторжение, такое положение вещей стало немыслимым.

«Теперь граница полита реками крови. Это мемориал погибших. Эта линия теперь ассоциируется с жизнями, принесенными в жертву», – объяснил Середа.

В селе Тихоновичи на самой границе, где живет около 600 человек, двух молодых парней, служивших пограничниками, убили в последние дни перед российским отступлением. Андрей Самусенко и Антон Мягкий были друзьями с детства. Им обоим было по 30 лет. И у обоих остались семьи, которые их любили. Их коллеги точно знают, как они погибли. Потому что солдаты России сняли все на видео и разместили в Telegram-канале. На видео видно, как россияне стреляли из гранатомета по пикапу пограничников, а затем добивали выживших.

Жена Самусенко – 35-летняя Нина – теперь растит пятерых дочерей сама. Она также на третьем месяце беременности. Пара зачала ребенка за ночь до начала войны. Нина надеется, что ее шестой ребенок будет мальчиком. Соседи пытались ей помочь, но она слишком разбита горем. Когда репортеры пытались поговорить с ней о муже, прежде чем расплакаться она смогла произнести только три слова: «Он был лучшим». Чуть дальше вдоль улицы живет семья Антона Мягкого. Его бабушка – 68-летняя Галина Петровна – особенно восхищается внуком. Она знает точно, сколько дней прошло после убийства Антона, после его похорон и начала вторжения. Она задает тот же вопрос, что и многие украинцы: «Почему?»

«Сколько молодых людей было потеряно, ради чего? Я не понимаю их цели. Зачем они нас постоянно бомбят? Чего они ждут? Что мы сдадимся?» – говорит женщина.

Люди в Тихоновичах и других приграничных селах отдают все, что может помочь пограничникам. Они готовят для бойцов еду, а гражданские мужчины помогают в патрулировании.

«Если скажешь, что тебе нужно молоко, они принесут целый бидон», – сказал Хоменко.

Помня, как легко российские войска пересекли границу, большинство жителей готовятся к новому вторжению.

«Люди насторожены. Они слышат, что россияне снова укрепляются», – говорит 45-летний мэр села Анатолий Бондаренко.

В день вторжения в феврале Бондаренко получил сообщение из села, расположенного ближе к границе, о наступлении России. Он позвонил по телефону каждому жителю своего села, приказав прятаться. А потом он спрятал все свои документы. Три танка приехали и сбили столб электроснабжения. Некоторые местные жители вышли против российских солдат, которые вели себя растерянно. Несмотря на споры с местными, россияне продолжили наступление на Чернигов. Они оцепили, но так и не смогли захватить город. В течение марта российские самолеты и артиллерия безжалостно обстреливали и бомбили Чернигов, где проживает 300 тысяч человек. По главному отделению пограничников в области ударили не менее 30 раз. Здание сильно повреждено. Но большинство целей России вообще были невоенными. Они обстреляли жилые дома, продуктовые магазины, школы. Более 700 гражданских были убиты, говорит мэр города.

В селах война изменила отношение к границе. Когда-то это была воображаемая линия, которая никого не волновала. Теперь люди рассматривают ее как границу между ними и ордой захватчиков.

«После начала большой войны даже те, у кого были братья и сестры в России, прекратили с ними общаться», – сказал Бондаренко, чья жена родом из села на российской стороне.

Ее подруга недавно позвонила ей и сказала, что не верит в российские бомбардировки Чернигова. И что украинцам нужно смотреть российские каналы, чтобы знать правду.

«Иногда я включаю телевизор и смотрю российские каналы. И понимаю, что надо обладать железными нервами и быть психически здоровым. Потому что человек со слабыми нервами может разбить телевизор. Это невозможно смотреть. Как только я включаю эти каналы, сразу становлюсь злым и выключаю их. Они просто зомби», – сказал Бондаренко.

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