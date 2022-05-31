Лукашенко боится, что его сместит Запад 33 31.05.2022, 17:55

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Паранойя усиливается.

Лукашенко заявил о давлении Запада на белорусский режим, он сказал об этом на так называемом совещании по информационной политике. Диктатора цитирует его пресс-служба.

«Мы находимся фактически под этим прессом со стороны коллективного Запада - Вашингтона и его союзников. Намерения известны: дестабилизировать общество, сменить конституционный строй, привести к власти нужных людей», - заявил он.

Вчера же Лукашенко рассказывал о своих страхах перед народными бунтами, критикуя правительство за рост цен.