закрыть
31 мая 2022, вторник, 21:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко боится, что его сместит Запад

33
  • 31.05.2022, 17:55
  • 21,678
Лукашенко боится, что его сместит Запад

Паранойя усиливается.

Лукашенко заявил о давлении Запада на белорусский режим, он сказал об этом на так называемом совещании по информационной политике. Диктатора цитирует его пресс-служба.

«Мы находимся фактически под этим прессом со стороны коллективного Запада - Вашингтона и его союзников. Намерения известны: дестабилизировать общество, сменить конституционный строй, привести к власти нужных людей», - заявил он.

Вчера же Лукашенко рассказывал о своих страхах перед народными бунтами, критикуя правительство за рост цен.

популярное за неделю

Мнение

Звездный час
Звездный час Андрей Пионтковский
Последнее оружие победы
Последнее оружие победы Андрей Зубов
МОТ может лишить Лукашенко всех денег от экспорта
МОТ может лишить Лукашенко всех денег от экспорта Артем Черников
Последний из ЖКХ
Последний из ЖКХ Ирина Халип