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Смоленские таможенники нашли белорусские сигареты в металлоломе

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  • 31.05.2022, 18:15
  • 2,904
Смоленские таможенники нашли белорусские сигареты в металлоломе

Фотофакт.

Смоленские таможенники обнаружили белорусские сигареты в грузовом автомобиле, который остановили для проверки в деревне Красная Горка Краснинского района. По документам автомобиль вез металлические пластины и лом цветных металлов из Минска в город Велиж.

При осмотре таможенники нашли в грузовом отсеке более 250 тысяч пачек сигарет белорусского производства без акцизных марок. Стоимость сигарет составляет около 15 млн российских рублей, сообщает Центральное таможенное управление ФТС РФ.

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