Майе Кляшторной — 85 лет

Майе Кляшторной — 85 лет1
- 31.05.2022, 18:37
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Она много сделала для увековечения памяти жертв советских репрессий.
Майе Кляшторной исполнилось 85 лет. Архитектор, дочь репрессированного поэта Тодара Кляшторного много сделала для увековечения памяти жертв советских репрессий.
С 1937 до середины 50-х годов Майя провела в сталинских лагерях. До 10 лет жила в детском спецпоселении НКВД № 9 в Акмолинском районе Карагандинской области. В Беларусь вернулась в конце 50-х. Окончила архитектурно-строительный техникум и Московский инженерно-строительный институт. Член Союза архитекторов Беларуси. Член совета Белорусского ассоциации жертв политических репрессий, одна из основателей «Мартиролога Беларуси». Научная руководительница историко-культурной ценности «Место гибели жертв политических репрессий 1930-40-х годов в урочище Куропаты».
Принимала активное участие при создании книги «Сляды дарог: Выбранае» Кляшторны Т.