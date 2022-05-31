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Залужный: Мы пишем победную историю Украины, чтобы не оставлять войну в наследство нашим детям

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  • 31.05.2022, 18:43
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Залужный: Мы пишем победную историю Украины, чтобы не оставлять войну в наследство нашим детям
Валерий Залужный

Украинцы, как нация, должны быть стойкими и сильными.

Об этом 31 мая заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, его процитировал Генштаб ВСУ в Fаcebook.

«Россия является системным врагом, который веками стремится уничтожить Украину. На фоне агрессии и постоянной угрозы мы, как нация, должны быть стойкими и сильными. Сегодня мы пишем победную историю нашего государства, чтобы не оставлять войну в наследство нашим детям и чтобы они гордились нами», – сказал он.

Генштаб ВСУ также опубликовал ролик, в котором украинский военнослужащий говорит, что «война у нас началась не вчера и не сегодня, а в 2014 году», а у российских военных, которые полномасштабно вторглись в Украину в 2022 году, «нет ни чести, ни достоинства».

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