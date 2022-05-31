В Хотимске обстреляли дом председателя райисполкома 4 31.05.2022, 19:19

8,112

Михаил Куксенков

Что известно.

Белорусскому блогеру Андрею Пауку неизвестный рассказал, что в председателя Хотимского райисполкома Михаила Куксенкова стреляли. По версии, которую озвучил блогер, якобы это сделал нетрезвый мужчина, который таким образом решил вступиться за жену. Несколько местных жителей рассказали «Зеркало» о том, что подобный случай действительно произошел в Хотимске пару недель назад. Попытались выяснить, что же произошло в небольшом райцентре в Могилевской области.

Андрей Паук 28 мая позвонил на прямую линию Хотимского райисполкома и поговорил с первым заместителем председателя райисполкома Кириллом Быстровым насчет произошедшего. Запись разговора есть на YouTube-канале блогера. Чиновник рассказал, что по по зданию райисполкома никто не стрелял. Но отметил, что слышал о ситуации на уровне слухов.

Несколько читателей «Зеркала» также утверждают, что случай все же имел место пару недель назад. По словам одного из них, неизвестный стрелял по окнам служебного дома, где живет Михаил Куксенков.

— Видел возле дома председателя много милицейских машин, как из местного РОВД, так и из области, а также микроавтобус Следственного комитета. В доме были повреждены стекла, — рассказал один из местных жителей. — По словам соседей, стреляли из неизвестного вида оружия в стекло. Был ли председатель дома или кто-то из его близких — людям неизвестно. Дело в том, что в основном председатели Хотимского райисполкома назначаются из других районов и им предоставляется служебный дом, который находится далеко от центра. Поэтому они (председатели) с соседями близко не общаются и свояков в городе не имеют, а значит достоверную информацию получить проблематично.

Еще один читатель рассказал, что все происходило около полуночи.

— Что конкретно произошло — неизвестно. Но вроде бы стреляли несколько раз, стекла не высыпались, остались отверстия. Камер в городе мало, но неподалеку от дома председателя одна была. Вроде бы даже задержали двух человек. Сначала одного, потом — второго. Одного из них потом отпустили, — рассказывает наш читатель.

Почему вдруг кто-то решил пойти на такое, неизвестно. Читатели из Хотимска рассказывают несколько версий. Кто-то говорит про месть, кто-то о том, что председателя «просто хотели попугать».

Еще один хотимчанин рассказал нам, что о председателе райисполкома многие отзываются положительно.

— Сам председатель — адекватный. В Хотимске ничего из ряда вон выходящего нет. По факту стрельбы вообще ничего непонятно. Может свои, может приезжие — у нас здесь очень близко граница с Россией. До соседней страны меньше 10 км. А хотимчане, они как хоббиты — самые тихие, — рассуждают читатели.

«Никто по председателю не стрелял. Это даже больше слухи, чем сплетни»

Журналисты дозвонились до заместителя председателя Хотимского райисполкома Николая Хучева. Он заверил, что с Михаилом Куксенковым все в порядке

— На работе Михаил Николаевич. Все с ним в порядке. Никто по нему не стрелял. Не собирайте вы все эти сплетни. Человек работает. Буквально пять минут назад (разговор состоялся утром во вторник, 31 мая, — прим. Ред) видел его на планерке, — сказал Хучев.

Также он отметил, что по зданию райисполкома никто не стрелял, а что касается дома, то чиновник «там не был».

— Но никто по председателю не стрелял. Это даже больше слухи, чем сплетни.

— То есть слухи есть, а ситуации такой не было?

— По моей информации — нет, — ответил зампред.

Что говорит милиция?

Информации от МВД о происшествии не было. Журналисты позвонили Хотимский районный отдел внутренних дел. На вопрос, имел ли место случай с обстрелом дома председателя райисполкома, дежурный сотрудник ответил, что в райотделе не могут дать такие данные.

Кто такой Михаил Куксенков?

Михаилу Куксенкову 42 года. Сам он родом из Шклова. На должность председателя Хотимского райисполкома его назначили 18 марта 2020 года. До этого он работал в Шкловском райисполкоме, был начальником управления по сельскому хозяйству и продовольствию, заместителем председателя, а также первым заместителем председателя. С 2015 года и до работы в Шкловском райисполкоме он работал директором Бобруйского торгового центра Могилевского облпотребсоюза.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».