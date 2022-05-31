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Фото с контрабандными сигаретами из Беларуси попадет на всемирный конкурс

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  • 31.05.2022, 19:23
  • 8,738
Фото с контрабандными сигаретами из Беларуси попадет на всемирный конкурс

Его сделали сотрудники Таможенной криминальной службы Литвы.

Фото с контрабандными сигаретами из Беларуси попадет на всемирный конкурс. Его сделали сотрудники Таможенной криминальной службы Литвы. Фото имеет название «Кто ищет, тот находит».

Сначала снимок победил на конкурсе литовской таможни, а теперь представит ее на фотоконкурсе, который организовала Всемирная таможенная организация.

Литовские таможенники регулярно задерживают контрабандные сигареты из Беларуси, находят их в самых разнообразных тайниках, в том числе, и в стройматериалах. Последний случай — сигареты отыскали в контейнере с сухим молоком. В апреле литовские таможенники неделю считали контрабандные сигареты, найденные в одном из поездов из Беларуси.

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