Фото с контрабандными сигаретами из Беларуси попадет на всемирный конкурс 4 31.05.2022, 19:23

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Его сделали сотрудники Таможенной криминальной службы Литвы.

Фото с контрабандными сигаретами из Беларуси попадет на всемирный конкурс. Его сделали сотрудники Таможенной криминальной службы Литвы. Фото имеет название «Кто ищет, тот находит».

Сначала снимок победил на конкурсе литовской таможни, а теперь представит ее на фотоконкурсе, который организовала Всемирная таможенная организация.

Литовские таможенники регулярно задерживают контрабандные сигареты из Беларуси, находят их в самых разнообразных тайниках, в том числе, и в стройматериалах. Последний случай — сигареты отыскали в контейнере с сухим молоком. В апреле литовские таможенники неделю считали контрабандные сигареты, найденные в одном из поездов из Беларуси.

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