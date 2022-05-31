В Беларуси с баз хранения снимают танки и БМП

В Беларуси с баз хранения снимают танки и БМП21
- 31.05.2022, 19:33
- 14,120
Их могут передать российским оккупантам.
В Беларуси вооруженные силы сосредоточились на усилении границы с Украиной. Об этом 31 мая проинформировал в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
«На волынском и полесском направлениях обстановка изменений не претерпела. Признаков формирования противником наступательных группировок не выявлено. Основные усилия вооруженных сил Республики Беларусь сосредотачиваются на усилении охраны государственной границы», – говорится в сообщении.
По данным Генштаба ВСУ, «отмечено снятие с баз хранения Республики Беларусь танков и боевых машин пехоты» (БМП, предназначена для поддержки пехоты).
«Не исключается их дальнейшая передача вооруженным силам Российской Федерации с целью пополнения текущих потерь», – объяснил украинские военные.