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В Беларуси с баз хранения снимают танки и БМП

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  • 31.05.2022, 19:33
  • 14,120
В Беларуси с баз хранения снимают танки и БМП

Их могут передать российским оккупантам.

В Беларуси вооруженные силы сосредоточились на усилении границы с Украиной. Об этом 31 мая проинформировал в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

«На волынском и полесском направлениях обстановка изменений не претерпела. Признаков формирования противником наступательных группировок не выявлено. Основные усилия вооруженных сил Республики Беларусь сосредотачиваются на усилении охраны государственной границы», – говорится в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ, «отмечено снятие с баз хранения Республики Беларусь танков и боевых машин пехоты» (БМП, предназначена для поддержки пехоты).

«Не исключается их дальнейшая передача вооруженным силам Российской Федерации с целью пополнения текущих потерь», – объяснил украинские военные.

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