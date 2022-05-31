Представитель МВД Украины: Лукашенко уже вступил в войну 13 31.05.2022, 20:01

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Среди оккупантов встречались люди в белорусской военной одежде.

Первый замглавы МВД Украины Евгений Енин заявил в интервью РБК, что Лукашенко уже участвует в войне против Украины.

– В последнее время снова слышим тревожные известия о возможности прямого вступления Беларуси в войну против Украины. Насколько это вероятный сценарий?

– Это вопрос, скорее, именно к самоуспокоению. Когда кто-то гадает вступит ли Лукашенко в войну, то на самом деле уже давно все понятно. Как еще можно назвать предоставление своей территории для прохода войск, ракетных обстрелов, лечения раненых, деятельности диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).

Тем более, что, по словам наших военных, среди оккупантов, в первые дни, встречались люди в белорусской военной одежде. Какие нам еще нужны доказательства, чтобы раздумывать поддержала ли Беларусь российскую вооруженную агрессию против Украины.

– Вопрос именно об открытом вступлении в войну белорусских регулярных сил, даже тех нескольких десятков тысяч. Какие бы они ни были, но это угроза на достаточно протяженном участке фронта.

– Относительно военного потенциала Республики Беларусь, уровня подготовки и мотивации лучше эти вопросы задать нашим военным коллегам. Тем не менее, на сегодня мы не можем говорить о формировании ударных группировок на территории Беларуси. Лидер этой страны уже неоднократно давал знаки, что он «петляет».

Однако мы имеем под боком верного соратника Путина, который помогал и продолжает ему помогать в попытке захвата Украины. Мы можем видеть из сообщений от того же Генштаба, что на границе военнослужащие из Беларуси продолжают выполнять задачи по усилению украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях и проводят там учения.

Поэтому усиление охраны границы – это один из наших приоритетов. Уже в приграничных районах Киевской, Житомирской и Ровенской областей установили дополнительные ограничения, которые будут действовать до окончания военного положения.

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