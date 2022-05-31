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Против Беларуси и РФ ввели уже 125 санкций в спорте

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  • 31.05.2022, 20:05
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Против Беларуси и РФ ввели уже 125 санкций в спорте

Россия и Беларусь продолжают нести наказание за свое вторжение на территорию Украины.

Против стран-агрессоров ввели уже 125 санкций в спорте. Об этом сообщил министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт.

Ограничения направлены на исключение этих стран из международных спортивных организаций, лишение их атлетов права участвовать в международных стартах, а также лишение права проводить международные турниры на территории этих стран.

«По состоянию на 30 мая введено уже 125 санкций против России и Беларуси в области спорта.

По поручению и в координации с Офисом президента Украины Минспорта работает над усилением санкционного давления на страны, осуществляющие полномасштабную вооруженную агрессию против Украины.

Наша цель - полная изоляция россиян и белорусов от мирового спорта высших достижений, пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины и не будут возмещены все нанесенные ими убытки.

На 30 мая задействовано:

олимпийские виды спорта - 43 санкции,

неолимпийские - 68 санкций,

паралимпийские - 12 санкций,

совместные олимпийские и неолимпийские - 2 санкции.

Среди наиболее ощутимых - запрет россиянам и белорусам участвовать во Всемирных играх 2022», - рассказал Гутцайт.

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