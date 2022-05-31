Ученые используют мед для микрочипов завтрашнего дня 1 31.05.2022, 20:07

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Мед переработали в твердую форму.

Может ли мед предложить решение проблемы глобальной нехватки микрочипов и помочь сократить количество электронных отходов в процессе изготовления? Новое исследование, проведенное в США, дает положительный ответ, пишет euronews.com.

Сладкие нейроны

Инженеры из Университета штата Вашингтон (WSU) обнаружили, что мед может быть использован для создания экологически чистого компьютерного чипа, способного обрабатывать и хранить данные, имитируя человеческий мозг.

Так называемые нейроморфные системы, которые называют будущим вычислительной техники, работают гораздо быстрее и потребляют гораздо меньше энергии, чем традиционные компьютеры. Вашингтонская команда считает, что мед можно использовать для создания мемристора - элемента, напоминающего транзистор с эффектом запоминания.

"Это очень маленькое устройство с простой структурой, но по своим функциональным возможностям оно напоминает нейрон", - комментирует Фэн Чжао, один из руководителей исследования. По его словам, "если удастся объединить миллионы или миллиарды медовых мемристоров, то их возможно превратить в нейроморфную систему, функционирующую подобно человеческому мозгу".

Как шла работа

Результаты эксперимента опубликованы в журнале Journal of Physics D за прошлый месяц. Для исследования ученые переработали мед в твердую форму и поместили его между двумя металлическими электродами; полученные мемристоры очень быстро изменяли сопротивление в зависимости от протекающего через них электрического тока.

Экспериментальный мемристор имел ширину человеческого волоса. В дальнейшем команда планирует разработать новинки в наномасштабе (примерно 1/1000 человеческого волоса), объединив миллиарды звеньев в полноценную нейроморфную вычислительную систему.

Несколько компаний, включая Intel и IBM, уже выпустили нейроморфные чипы c масштабированием до 100 миллионов нейронов, что многократно меньше количества нейронов в человеческом мозгу.

Возобновляемый и биоразлагаемый

Чжао и его команда рассматривают возможность использования для производства чипов и других природных сахаров, однако пока считают мед наиболее перспективным исходником.

"Мед не портится", - отмечает Фэн Чжао. - В нем крайне низкая концентрация влаги, бактерии в такой среде не выживут. Это значит, что компьютерные чипы будут очень стабильными и надежными в течение длительного времени".

Специалисты отмечают, что медовые мемристоры помогут уменьшить количество электронных отходов. "Когда мы захотим утилизировать устройства, использующие компьютерные чипы из меда, мы сможем легко растворить их в воде", - уточняет Фэн Чжао.

Это означает, что, как и в случае с обычными компьютерами, пользователям придется проявить осторожность и не проливать жидкость на медовые элементы.

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