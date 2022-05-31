закрыть
31 мая 2022, вторник, 21:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Ученые используют мед для микрочипов завтрашнего дня

1
  • 31.05.2022, 20:07
  • 1,102
Ученые используют мед для микрочипов завтрашнего дня

Мед переработали в твердую форму.

Может ли мед предложить решение проблемы глобальной нехватки микрочипов и помочь сократить количество электронных отходов в процессе изготовления? Новое исследование, проведенное в США, дает положительный ответ, пишет euronews.com.

Сладкие нейроны

Инженеры из Университета штата Вашингтон (WSU) обнаружили, что мед может быть использован для создания экологически чистого компьютерного чипа, способного обрабатывать и хранить данные, имитируя человеческий мозг.

Так называемые нейроморфные системы, которые называют будущим вычислительной техники, работают гораздо быстрее и потребляют гораздо меньше энергии, чем традиционные компьютеры. Вашингтонская команда считает, что мед можно использовать для создания мемристора - элемента, напоминающего транзистор с эффектом запоминания.

"Это очень маленькое устройство с простой структурой, но по своим функциональным возможностям оно напоминает нейрон", - комментирует Фэн Чжао, один из руководителей исследования. По его словам, "если удастся объединить миллионы или миллиарды медовых мемристоров, то их возможно превратить в нейроморфную систему, функционирующую подобно человеческому мозгу".

Как шла работа

Результаты эксперимента опубликованы в журнале Journal of Physics D за прошлый месяц. Для исследования ученые переработали мед в твердую форму и поместили его между двумя металлическими электродами; полученные мемристоры очень быстро изменяли сопротивление в зависимости от протекающего через них электрического тока.

Экспериментальный мемристор имел ширину человеческого волоса. В дальнейшем команда планирует разработать новинки в наномасштабе (примерно 1/1000 человеческого волоса), объединив миллиарды звеньев в полноценную нейроморфную вычислительную систему.

Несколько компаний, включая Intel и IBM, уже выпустили нейроморфные чипы c масштабированием до 100 миллионов нейронов, что многократно меньше количества нейронов в человеческом мозгу.

Возобновляемый и биоразлагаемый

Чжао и его команда рассматривают возможность использования для производства чипов и других природных сахаров, однако пока считают мед наиболее перспективным исходником.

"Мед не портится", - отмечает Фэн Чжао. - В нем крайне низкая концентрация влаги, бактерии в такой среде не выживут. Это значит, что компьютерные чипы будут очень стабильными и надежными в течение длительного времени".

Специалисты отмечают, что медовые мемристоры помогут уменьшить количество электронных отходов. "Когда мы захотим утилизировать устройства, использующие компьютерные чипы из меда, мы сможем легко растворить их в воде", - уточняет Фэн Чжао.

Это означает, что, как и в случае с обычными компьютерами, пользователям придется проявить осторожность и не проливать жидкость на медовые элементы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Звездный час
Звездный час Андрей Пионтковский
Последнее оружие победы
Последнее оружие победы Андрей Зубов
МОТ может лишить Лукашенко всех денег от экспорта
МОТ может лишить Лукашенко всех денег от экспорта Артем Черников
Последний из ЖКХ
Последний из ЖКХ Ирина Халип