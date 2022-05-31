Абитуриенты БГУ смогут одновременно подать документы на специальности разных факультетов 2 31.05.2022, 20:19

Но есть нюанс.

Абитуриенты БГУ смогут одновременно подать документы на специальности разных факультетов. Это нововведение увеличивает шанс стать студентом, правда, касается пока только двух групп специальностей математического и физического профилей, сообщили в пресс-службе вуза.

В состав первой группы вошли факультеты прикладной математики и информатики, а также механико-математический и белорусско-китайский Совместный институт БГУ и Даляньского политехнического университета.

Ко второй группе относятся специальности факультетов радиофизики и компьютерных технологий, физического, Международного государственного экологического института им. А. Д. Сахарова и Совместного института БГУ и Даляньского политехнического университета.

Как рассказали в пресс-службе вуза, инициатива стала возможна за счет обновленного функционала личного кабинета абитуриента. Во время электронной подачи документов нужно указать приоритетные специальности выбранной группы факультетов. Если абитуриент не проходит на специальность выбранного факультета, автоматизированная система предложит ему другую специальность из его списка приоритетов.

— Если это специальность другого факультета, то документы будут перенаправлены сотрудниками технического секретариата при условии, что выбор проходит в рамках одной группы, и абитуриенту не придется вручную их перенаправлять в секретариат других факультетов, — пояснили представители университета.

В пресс-службе БГУ напомнили, что личный кабинет абитуриента позволяет позволяет подать документы в электронном виде, заполнить анкету и заявление, загрузить фото, разместить отсканированные аттестат или диплом, сертификаты ЦТ, документы, подтверждающие право на льготы при поступлении. С его помощью на протяжении всей вступительной кампании можно в онлайн-режиме следить за текущим проходным баллом на выбранную специальность. По завершении приема в личном кабинете отображаются сведения о зачислении.

В пресс-службе БГУ уточнили, что электронный ресурс не заменяет подачу оригиналов лично абитуриентом, а лишь позволяет поступающим обращаться сразу в секретариат своих факультетов, минуя общественную приемную комиссию.

Обновленный кабинет начнет работать с 15 июня.

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