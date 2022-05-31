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Белорусский доброволец Денис Урбанович: Все восстановится и будет хорошо

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  • 31.05.2022, 20:41
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Белорусский доброволец Денис Урбанович: Все восстановится и будет хорошо
Денис Урбанович

Боец полка имени Калиновского рассказал, как чувствует себя после контузии.

«Дела хорошо: лечусь. Сейчас более или менее. Левое ухо не слышит, могу ходить, уже сегодня на улицу выводили. Голова не так болит. Доктор говорит, что все восстановится и будет хорошо», — рассказал Денис Урбанович Еврорадио.

О контузии Дениса Урбановича стало известно вчера.

Также вчера украинский Генштаб сообщил, что во время удачного наступления в Херсонской области враг отошел из Николаевки. Урбанович подтвердил, что белорусские бойцы принимали участие в этой операции: «Все живы остались и вернулись с задачи. А это самое главное».

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