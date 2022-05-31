Какой будет погода в Беларуси в первый день лета 31.05.2022, 20:58

В среду будет преимущественно без осадков.

Дожди и грозы ожидаются в Беларуси 1 июня, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду ночью будет небольшая облачность, преимущественно без осадков. Днем ожидается увеличение облачности, на большей части территории пройдут дожди, местами прогнозируются грозы и сильные дожди. Ночью и утром в отдельных районах будет слабый туман. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем юго-восточный 4-9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит плюс 4-10 градусов, по югу до плюс 12. Днем будет 20-26 градусов тепла, по западу до плюс 17-19.

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