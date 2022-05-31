«Скинулся даже дом престарелых» 31.05.2022, 21:05

Как литовский журналист собирал деньги на народный «Байрактар» для ВСУ.

Во вторник заместитель министра обороны Литвы отправляется в Турцию, чтобы купить беспилотный летательный аппарат "Байрактар", который затем будет передан украинским военным. 5 миллионов евро на покупку беспилотника были собраны всего за три дня за счет пожертвований обычных людей.

Кампанию по сбору средств организовал литовский журналист и телеведущий Андрюс Тапинас. Несмотря на упреки в нарушении журналистской этики, Тапинас намерен и дальше собирать деньги на оружие для украинской армии. В интервью Радио Свобода он рассказал, что на "Байрактар" для Вооруженных сил Украины скидывались даже россияне, хотя большинство жертвователей были из Литвы – страны, которая сама граничит с Россией и также может стать объектом российской агрессии.

– Как у вас возникла идея собрать деньги на "Байрактар" для украинской армии?

– Я и моя компания "Телевидение свободы", Laisvės TV, с самого начала войны стараемся помогать Украине. Мы собирали деньги на гуманитарную помощь, ездили в Днепр и Желтые Воды, чтобы привезти в Литву беженцев, а две недели назад по просьбе посольства Украины в Литве собрали 330 тысяч евро на покупку двух современных дронов-разведчиков эстонского производства, предназначенных для корректировки артиллерийского огня. Мы сделали это за 16 часов. Тогда я сел и подумал: может быть, в шутке, которая ходила по литовскому интернету, "а давайте скинемся на танк для Украины", есть доля правды? Мы понимали, что ни я, ни моя компания не можем покупать оружие напрямую, так что я обратился к министру обороны Литвы Арвидасу Анушаускасу, и министерство начало работать с послом Турции, министерством обороны Турции и производителем "Байрактаров". В среду, 25 мая, когда они все дали "зеленый свет", министр позвонил мне и сказал: "Все готово, они соглашаются продать нам "Байрактар", нужно только собрать деньги. Показывай, на что ты способен!" Так все и покатилось.

– 5 миллионов евро – это цена, которую вам назвал производитель? Включает ли она в себя станцию управления, ракеты или только сам беспилотник?

– В средствах массовой информации встречаются очень разные цены на "Байрактары" (в 2019 году Украина, по данным журналиста Юрия Бутусова, заключила контракт на покупку 12 "Байрактаров" и 3 наземных станций управления за 69 миллионов долларов. – Прим. РС). Мы должны понимать, что его нельзя купить в супермаркете или на базаре. Конкретная цена не разглашается, это логично. Сегодня заместитель министра обороны Литвы летит в Турцию, завтра и послезавтра у него переговоры с турецкой стороной, и после них он получит предложение – что будет включено в эту сумму. Кроме того, мы уже говорим не про 5 миллионов, а про 5 миллионов и 800 тысяч евро, которые мы дополнительно собрали с начала этой недели.

– Почему вы решили собирать деньги именно на "Байрактар", а не на какую-то другую технику?

– Мы сидели с министром и его заместителем и обсуждали, что можно купить. Было два принципа. Первый – цена. Даже 5 миллионов евро кажутся нереальной суммой для такой маленькой страны, как Литва, а есть оружие, которое стоит все 15, и начинать с такой суммы было нереально – по крайней мере, мы так думали на прошлой неделе, сейчас я уже так не думаю. Второй принцип: "Байрактары" производит частная компания, и с ней можно договориться о быстрой поставке, за месяц или даже быстрее. Если бы мы хотели купить что-то из Израиля или Соединенных Штатов, например, гаубицу или дрон Switchblade, то такие покупки уже надо обсуждать на уровне межгосударственных переговоров. Как сказал министр, это займет как минимум 6 месяцев. Наконец, "Байрактар" показался нам самым лучшим вариантом, потому что он уже стал легендой, украинцы слагают про него песни, он показал себя на поле боя, уничтожая российские танки и корабли.

– Вам могли жертвовать деньги только граждане Литвы или кто угодно?

– Абсолютно любой человек. "Дополнительные" 800 тысяч евро как раз пришли из-за рубежа, потому что несколько дней у них занял сам перевод из зарубежных банков. Я вижу по фамилиям и странам, что жертвовали поляки, чехи, словаки, датчане, американцы, канадцы. Я бы мог перечислить более 50 стран, но 95% пожертвований было из Литвы, и что важно, пожертвования были небольшие. У нас было только одно или два пожертвования на сумму больше 20 тысяч евро, а основная масса была от 1 до 100–200 евро. Мы еще продолжаем считать, но всего нам пожертвовали деньги несколько сот тысяч человек. Это и учителя, и даже дом престарелых перевел нам деньги на "Байрактар", дети просили своих родителей взять их накопления и вместо велосипеда или компьютерной игры добавить к "Байрактару". Это очень трогательно.

– А из России были жертвователи?

– Я видел несколько таких комментариев: "Да, я живу в России, я перевел вам деньги, мне стыдно за свою страну, я ничего не могу поделать и хотя бы таким вкладом хотел бы эту вину сгладить". Я думаю, таких переводов было штук десять, не больше.

– Почему вы не пошли более традиционным путем? Кто-то продает футболки с украинской символикой, перечисляя деньги Украине, другие выставляют на аукцион свои призы, как победитель "Евровидения", группа Kalush Orchestra. Были ли у вас какие-то этические сомнения, ведь даже люди, не являющиеся журналистами, зачастую предпочитают помогать Украине как-то иначе, гуманитарной помощью, а не перечисляя деньги украинской армии?

– У меня никаких сомнений не было. Я и журналист, и видеоблогер, у меня по литовским меркам очень много подписчиков в фейсбуке, 240 тысяч. Я знаю, что мы можем сплотиться. Когда идет война, я не собираюсь прикидываться "объективным" и "выслушивать обе стороны". Вчера со мной говорил журналист Би-би-си и задавал тот же вопрос. Я подумал: а как же, когда шла битва за Британию, вы тоже это "объективно" освещали или поддерживали свое государство? Я поддерживаю Украину и постараюсь сделать все возможное, чтобы собрать еще денег и сделать что-то еще для победы Украины. Что касается футболок и тому подобного, у нас тоже были такие планы, мы просто не успели, потому что все произошло очень быстро. У меня был план на три недели, мы собирались запускать ролики по литовскому телевидению, но в пятницу мы поняли, что ничего из этого нам не потребуется, потому что 5 миллионов уже почти собраны.

– Вы упомянули Великобританию. Во время Второй мировой войны британцы всем миром собирали деньги на строительство легендарных истребителей Spitfire. Когда вы задумывали акцию по сбору денег на "Байрактар", у вас в голове были какие-то ассоциации с тем временем, с той войной?

– Абсолютно. Именно эту параллель я и провел для себя, но нужно понимать, чем наш сбор денег отличается и почему мы говорим, что это первая такая акция в истории. Британцы собирали деньги для своей страны, для своих войск, чтобы защитить свою страну. Литовцы собрали эти деньги, чтобы купить оружие для другой страны. Это ясный показатель, что в Литве считают, что это и наша война. Мы не участвуем в ней напрямую, но мы не хотим просто сидеть в фейсбуке и писать "наши молитвы – об Украине". Эта акция означает, что каждый, кто сейчас пожертвовал, будет причастен к уничтожению российской военной техники и будет гордиться этим.

– Потому что литовцы боятся, что могут стать следующей целью России?

– Мы не боимся. Мы уверены, что если Россия сунется в Литву или другие балтийские страны, являющиеся членами НАТО, она получит так, как не получала еще никогда. Мы должны быть готовы к этому, и мы готовы. Если Россия и придет, она к этому моменту уже будет так разбита Украиной, что наши войска и войска НАТО просто сотрут ее в пыль. За это мы, конечно, будем благодарны героической Украине.

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