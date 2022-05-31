Житель Вилейки выкопал во дворе надгробие XIX века 4 31.05.2022, 21:13

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Как оно там оказалось — загадка даже для историков.

Житель Вилейки Иван Довжик несколько лет назад начал строить дом на улице Лавриновича, а когда ровнял участок, наткнулся на огромный валун, который торчал из земли. Оказалось, что это — надгробный камень из белого гранита, пишет Kraj.by.

Толщина надгробного камня составляет не меньше 30 см. Сверху он отшлифован, на «изголовье» — прорези.

Если посмотреть на дату смерти, умершему Александру Маковельскому было «от роду» 15 лет, из жизни ушел в 1886 году, то есть 136 лет назад. А если судить по материалу — был дворянином, потому что простые люди гранит со шлифовкой себе не позволили бы — слишком большая роскошь. Об этом рассказала научный сотрудник Вилейского краеведческого музея Ольга Колосова.

— Чаще надгробиями служили большие валуны или на могилах ставили обычные деревянные кресты. Подобные найденному — работа мастеров. Таких в Вилейке не было, поэтому подобного рода надгробия заказывали у мастеров в Литве или Польше, — отметила историк.

Остается загадкой то, как камень оказался на улице Лавриновича в Вилейке как минимум потому, что местность здесь болотистая, да и кладбищ вблизи нет и никогда не было. Возможно, камень не успели установить. А вот Иван не исключает, что в советские времена его просто могли вывезти с кладбища, чтобы переделать для своих нужд. Все-таки гранит.

Иван продолжает бережно хранить находку и хочет обратиться к священнослужителям за советом, чтобы перевезти надгробие на кладбище.

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