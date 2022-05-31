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Украинцы сбили вражеский вертолет Ка-52 в Харьковской области

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  • 31.05.2022, 21:17
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Украинцы сбили вражеский вертолет Ка-52 в Харьковской области

Видеофакт.

Украинские воины 93-й отдельной механизированной бригады 31 мая в Харьковской области сбили вражеский вертолет Ка-52.

Об этом сообщает Фейсбуке 93-й ОМБр.

Мобильная огневая группа зенитно-ракетного артдивизиона 93 бригады Холодный ежедневно сбила российский вертолет Ка-52, также известный как «Аллигатор».

Вчера Генеральный штаб ВСУ сообщал, что под Изюмом враг держит наготове вертолетную эскадрилью Ка-52. А сегодня благодаря этому подразделению холодноярцев эскадрилья немного поредела. Данные о сбитии «Аллигатора» подтвердила разведка.

«По нашим позициям на Изюмском направлении постоянно работали вражеские вертолеты. Забрасывали неуправляемыми авиационными ракетами. Сегодня снова вылетело два вертолета. Один из них удалось сбить с помощью ПЗРК «Игла», - рассказал военнослужащий бригады Иван.

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