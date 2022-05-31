закрыть
1 июня 2022, среда, 0:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Гродненском районе на трассу из фуры вылетела «мясная продукция»

1
  • 31.05.2022, 21:24
  • 7,244
В Гродненском районе на трассу из фуры вылетела «мясная продукция»

Фотофакт.

В Гродненском районе на трассу из фуры вылетела «мясная продукция».

Как сообщает пресс-служба ГАИ Гродненской области, происшествие имело место во вторник после 15 часов на автодороге Р-99 «Барановичи — Гродно».

Грузовик Mercedes сначала вилял по дороге, а после «лёг» на бок. Причина устанавливается.

56-летнего водителя для обследования завезли в учреждение здравоохранения, для его жизни угрозы нет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Звездный час
Звездный час Андрей Пионтковский
Последнее оружие победы
Последнее оружие победы Андрей Зубов
МОТ может лишить Лукашенко всех денег от экспорта
МОТ может лишить Лукашенко всех денег от экспорта Артем Черников
Последний из ЖКХ
Последний из ЖКХ Ирина Халип