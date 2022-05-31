В Гродненском районе на трассу из фуры вылетела «мясная продукция» 1 31.05.2022, 21:24

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Фотофакт.

В Гродненском районе на трассу из фуры вылетела «мясная продукция».

Как сообщает пресс-служба ГАИ Гродненской области, происшествие имело место во вторник после 15 часов на автодороге Р-99 «Барановичи — Гродно».

Грузовик Mercedes сначала вилял по дороге, а после «лёг» на бок. Причина устанавливается.

56-летнего водителя для обследования завезли в учреждение здравоохранения, для его жизни угрозы нет.

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