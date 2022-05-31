Все банки Беларуси выставили одинаковый курс покупки российского рубля 3 31.05.2022, 21:44

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При этом курс продажи российского рубля отличается.

За 100 российских рублей дадут 3,30 белорусского рубля – таков курс 31 мая во всех белорусских банках. При этом курс продажи российского рубля отличается: от 4 до 4,3 белорусского рубля за 100 российских.

Сравнить курсы валют позволяет ряд интернет-сервисов типа Myfin.by или Select.by – и они показывают одинаковый курс покупки российского рубля во всех банках Беларуси. Сайты отдельных банков это подтверждают: за 100 российских дадут 3,30 белорусского рубля, где ни проси. Эта ситуация необычная: банки обычно выставляют близкие, но не идентичные курсы.

Национальный банк, Министерство финансов и другие государственные учреждения не анонсировали такого фиксирования курсов. На сайтах банков объяснения нет. С российской стороны каких-то особых новостей о российском или белорусском рубле тоже не поступало.

31 мая – последний день месяца и последний день оплаты возвратного налога для физических лиц, его нужно оплатить не позднее 1 июня. Белорусский экономист, к которому обратился «Белсат», сказал, что не имеет предположений относительно того, чем может быть вызван одинаковый курс и связан ли он с неприбыльным налогом:

«Идентичный курс наводит на мысль, что это могла быть рекомендация Нацбанка», – считает экономист.

В пресс-службе Нацбанка Беларуси «Белсату» ответили: приказа с их стороны не было.

«Национальный банк определяет официальный курс, а банки выставляют для обмена свои курсы. Спрашивайте в банках, почему у них такой курс», – говорят в Нацбанке.

При том официальный курс Нацбанка на 31 мая – 4,0620 белорусского за 100 российских рублей, на 1 июня-4,1625 белорусского за 100 российских. 26 мая официальный курс белорусского рубля к российскому был рекордно высоким: 4,3879 белорусского за 100 российских. Однако с того дня курс пошел вниз.

В одном из банков «Белсата» по телефону подтвердили: курс правильный, это не ошибка, везде так. С чем это связано, оператор не знал, но предположил:

«Пока фиксированная ставка: 3,3. Но она может измениться в любое время, может измениться в течение часа, дня, недели – неизвестно просто».

Оператор посоветовал искать информацию в каких-либо государственных источниках-банк этого совпадения курсов не объяснял.

В другом банке подтвердили: 3,3, но «это только у нас, о других банках не знаем». Оператор второго банка уверяет: это не распоряжение «сверху», «такого нет».

Утром 31 мая в Банковском процессинговом центре произошел сбой, банковские карточки клиенов разных банков перестали работать. Однако процессинговый центр не отвечает за курсы валют.

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