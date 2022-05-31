Российские захватчики фактически разоблачили украинцам собственные позиции

Российские захватчики фактически разоблачили украинцам собственные позиции5
- 31.05.2022, 21:49
- 10,650
Фотофакт.
Русские войска вытоптали на траве перед своими позициями надпись с оскорблением "х*хлы" и поплатились.
Фото мгновенной кармы у Twitter опубликовали волонтеры из фонда Вернись живым, передает УНИАН.
Этой надписью российские захватчики фактически разоблачили своему противнику собственные позиции возле лесополосы. ВСУ заметили ее с неба и зафиксировали.
"Русские вытоптали эту надпись в поле прямо перед своими позициями. Спасибо, большое спасибо, теперь вас еще лучше видно с воздуха", - говорится в сообщении.