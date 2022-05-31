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Российские захватчики фактически разоблачили украинцам собственные позиции

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  • 31.05.2022, 21:49
  • 10,650
Российские захватчики фактически разоблачили украинцам собственные позиции

Фотофакт.

Русские войска вытоптали на траве перед своими позициями надпись с оскорблением "х*хлы" и поплатились.

Фото мгновенной кармы у Twitter опубликовали волонтеры из фонда Вернись живым, передает УНИАН.

Этой надписью российские захватчики фактически разоблачили своему противнику собственные позиции возле лесополосы. ВСУ заметили ее с неба и зафиксировали.

"Русские вытоптали эту надпись в поле прямо перед своими позициями. Спасибо, большое спасибо, теперь вас еще лучше видно с воздуха", - говорится в сообщении.

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