Российские захватчики фактически разоблачили украинцам собственные позиции 5 31.05.2022, 21:49

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Фотофакт.

Русские войска вытоптали на траве перед своими позициями надпись с оскорблением "х*хлы" и поплатились.

Фото мгновенной кармы у Twitter опубликовали волонтеры из фонда Вернись живым, передает УНИАН.

Этой надписью российские захватчики фактически разоблачили своему противнику собственные позиции возле лесополосы. ВСУ заметили ее с неба и зафиксировали.

"Русские вытоптали эту надпись в поле прямо перед своими позициями. Спасибо, большое спасибо, теперь вас еще лучше видно с воздуха", - говорится в сообщении.

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