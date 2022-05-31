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К купальному сезону в Минске подготовили 21 пляж

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  • 31.05.2022, 22:03
К купальному сезону в Минске подготовили 21 пляж

Где они находятся.

В этом сезоне в Минске будет работать 21 пляж на 5 рекреационных зонах: «Заславское» — 8 пляжей (№№1,2,3,4,5,6,8,9), «Криница» — 2 пляжа (№№3,4), «Дрозды» — 5 пляжей (№№2,5,6,7,8), «Цнянское» — 5 пляжей (№№1,2,3,4,5), «Комсомольское озеро» — 1 пляж (№1).

Предприятия и организации, закрепленные за территориями, провели уборку пляжей и лесопарковых зон. Проведена очистка дна, произведен ремонт пляжного оборудования, оборудованы спортивные и детские площадки, установлены шезлонги, беседки, скамейки, кабины для переодевания, теневые навесы, душевые установки, увеличено количество урн, общественных туалетов, сообщает Минский городской центр гигиены и эпидемиологии.

В рамках подготовки к купальному сезоны отобраны пробы воды для лабораторных исследований, территории пляжей обработаны от клещей.

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