Папа римский Франциск посетит Казахстан 31.05.2022, 22:08

Визит состоится в сентябре.

Святой престол и правительство Казахстана официально подтвердили визит папы римского Франциска в страну. Соответствующий документ опубликован во вторник, 31 мая, на сайте пресс-службы Ватикана.

Глава Католической церкви приедет в Казахстан на VII Конгресс мировых религий, который пройдет в Нур-Султане в сентябре 2022 года. Папа Франциск впервые высказал желание посетить Республику Казахстан в апреле 2022 года во время видеоконференции с президентом страны Касымом-Жомартом Токаевым.

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