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Лучница Козловская: Я завоевала множество медалей, но для Беларуси это ничего не значит

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  • 31.05.2022, 22:34
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Лучница Козловская: Я завоевала множество медалей, но для Беларуси это ничего не значит
Карина Козловская

Карина Козловская уволена из национальной команды.

Неоднократная чемпионка страны по стрельбе из лука Карина Козловская, занявшая вместе с командой 4-е место на Олимпиаде в Токио, в своем Instagram объявила об уходе из национальной команды Беларуси.

– Моя спортивная карьера началась в 2013 году. Я не тешила себя амбициями, что спорт станет моей жизнью. Не думала, что стану частью национальной сборной, и что смогу поехать на олимпийские игры, выигрывать медали на международных соревнованиях. Для меня тогда это было чем-то далеким, чем-то нереальным. Спортивный результат развивался постепенно, месяц за месяцем, год за годом.

В 16 я выполнила мастера спорта и стала понимать, что стрельба из лука для меня нечто большее, чем просто хобби или секция. После, в 18 лет я стала членом национальной сборной. Тогда я поняла, что моя цель – это спорт и всем сердцем я буду стремиться к своим лучшим результатам. Я завоевала множество медалей, была в 30-ке лучших в мировом рейтинге, стала рекордсменкой страны более 5 раз, стала финалисткой на олимпийских играх в Токио. Но для Беларуси это значит абсолютное ничего.

Мне 21. И на сегодняшний день беларусская спортивная карьера для меня закончена. Начиная с 2020 года я находилась в постоянном стрессе. Из-за олимпийских игр, пандемии, выборов, и после политических репрессий, которые продолжаются в стране до сих пор, и войны в Украине. Ради спорта я молчала, терпела унижение, угрозы, запугивания. Лишалась все большего количества прав, обрастала правилами и контролем, теряя все доверие к окружающим меня людям, а они ко мне. Все дошло до точки невозврата и мною было принято решение уехать из страны.

Поэтому пишу о том, что сегодня я официально уволена из национальной команды Беларуси. Можно назвать это началом нового этапа в моей спортивной жизни и хорошей новостью. Я свободна и в безопасности.

Последние строки моим друзьям из Беларуси: прошу прощения, что не смогла с вами попрощаться должным образом. Надеюсь, что когда-нибудь смогу увидеться с каждым и не один раз. Я вас очень люблю, – написала Козловская.

Напомним, что Козловская является подписанткой письма спортсменов за честные выборы.

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