ВСУ ведут контрнаступление на двух направлениях

ВСУ ведут контрнаступление на двух направлениях2
- 31.05.2022, 22:49
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Карта британской разведки.
Оккупанты продолжают активные наступательные действия на Донбассе, но на некоторых направлениях переходят в оборону. Украинские воины успешно контратакуют.
Об этом свидетельствует обновленная карта боев в Украине, опубликованная разведкой Великобритании.
Карта свидетельствует о том, что Силы обороны Украины перешли в наступление на Харьковщине и Херсонщине. В украинцев на этих направлениях есть хорошие результаты.
Украинские воины вернули контроль над некоторыми ранее оккупированными территориями и продвинулись на несколько километров вглубь областей в направлении государственной границы.
В то же время оккупанты активно наступают в Луганской и Донецкой областях. Украинское войско обороняется.