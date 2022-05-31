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Украинские разведчики уничтожили инженерное подразделение оккупантов

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  • 31.05.2022, 23:07
  • 3,430
Украинские разведчики уничтожили инженерное подразделение оккупантов

Фотофакт.

Разведчики Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины уничтожили инженерное подразделение российских оккупантов.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки МО Украины.

"В одном из районов выполнения задач, воинами-разведчиками Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины успешно уничтожено инженерный подразделении российских оккупантов", - говорится в сообщении.

Воины отметили, что продолжают выполнять боевые и уничтожать врагов Украины. Количество ликвидированных оккупантов не уточнили, но опубликовали несколько фотографий с места операции.

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