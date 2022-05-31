Украинские разведчики уничтожили инженерное подразделение оккупантов

Украинские разведчики уничтожили инженерное подразделение оккупантов1
- 31.05.2022, 23:07
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Фотофакт.
Разведчики Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины уничтожили инженерное подразделение российских оккупантов.
Об этом сообщили в Главном управлении разведки МО Украины.
"В одном из районов выполнения задач, воинами-разведчиками Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины успешно уничтожено инженерный подразделении российских оккупантов", - говорится в сообщении.
Воины отметили, что продолжают выполнять боевые и уничтожать врагов Украины. Количество ликвидированных оккупантов не уточнили, но опубликовали несколько фотографий с места операции.